Final Okulları’nda TEOG Sınav Motivasyonu

Final Okulları’nda, 8. Sınıf öğrencileri ortak sınavlar ile ilgili seminerde bilgilendirildi.

Seminerde, sınavlarda dikkat edilecek hususlar, sınavın içeriği, sınav motivasyonu, dikkat, kaygı gibi konular paylaşıldı. Öğrenciler ve öğretmenler kahvaltı da bir araya gelerek soru-cevap bölümünde meraklarını giderdiler. Kahvaltı sonrası öğrenciler, sinemada keyifli anlar yaşadılar.

Final Anadolu Lisesi-Final Ortaokul Müdürü Kürşat Dal, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:





“Elbistan Final Okulları öğrencilerinin hayata en iyi şekilde hazırlanmaları için hem sınavlarda hem de yaşamda başarılı olmaları için büyük bir emek harcamaktadır. Bu emekler geçtiğimiz yıllarda meyvelerini verdi. 2016-2017 yılında da yine bölgenin öncü okulu olmak için TEOG çalışmalarını düzenli, disiplinli, yoğun ve planlı olarak yürütülmektedir. Ücretsiz olarak hafta sonu ve hafta içi kursları, birebir dersler ile yoğun bir program yürütülmektedir. Yoğun bir hazırlık döneminin hasat zamanı olan sınavlarda öğrencilerimizin emeklerinin karşılığını alacaklarını biliyoruz. Amacımız vatanına milletine faydalı bireyler olan, kendi ayakları üzerinde duran, sorumluluk sahibi bir geleceğimizi emanet edeceğimiz bir nesil yetiştirmektir. Emek harcayan çalışan öğrencilerimizi şimdiden tebrik ediyorum. Bu çalışmalarda emeği olan öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.”



