Final Okulları’nda dereceye giren öğrenciler belli oldu

Elbistan Final Okulları, Düzey Belirleme Sınavı’nı Türkiye’deki Final Okulları ile aynı anda gerçekleştirirken, dereceye giren öğrenciler belirlendi.

Elbistan Final İlkokulu ve Ortaokulunda ve Final Anadolu Lisesinde olmak üzere 8 oturumda gerçekleştirilen ve ücretsiz yapılan sınava, Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinden 6 bin 294 öğrenci katıldı.

Büyük ilgi gören Düzey Belirleme Sınavı hakkında değerlendirmelerde bulunan, Final Okulları Kurucu Temsilcisi Özkan Karakuş, şunları söyledi: