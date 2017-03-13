Final Okulları’nda dereceye giren öğrenciler belli oldu

Elbistan Final Okulları, Düzey Belirleme Sınavı’nı Türkiye’deki Final Okulları ile aynı anda gerçekleştirirken, dereceye giren öğrenciler belirlendi.
Elbistan Final İlkokulu ve Ortaokulunda ve Final Anadolu Lisesinde olmak üzere 8 oturumda gerçekleştirilen ve ücretsiz yapılan sınava, Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinden 6 bin 294 öğrenci katıldı.
Büyük ilgi gören Düzey Belirleme Sınavı hakkında değerlendirmelerde bulunan, Final Okulları Kurucu Temsilcisi Özkan Karakuş, şunları söyledi:
“2017-2018 eğitim-öğretim yılı kayıtları için yapılan düzey belirleme sınav sonuçları doğrultusunda okulumuza kayıtlar devam edecektir. Hem yaşam, hem sınav başarısı isteyen öğrencilerimizin bu sınavlara katılarak Final Okulları ile tanıştırıp, hiç bir başarının tesadüf olmadığını görecekleri ortamları oluşturma gayreti içindeyiz. Değişen dünyaya ayak uydurabilen, sınavlarda başarılı olan, müzikte, resimde, sanatta, edebiyatta, dil öğrenmede başarı sağlayan, kendisini ve çevresi ile barışık, toplumun değerlerini geleceğe taşıyabilen bireylerin yetişeceği bir okul ortamıyla bölge velilerine ve öğrencilerine hizmet vermeye devam edeceğiz. Sınav sonuçları açıklandı. Sınava giren öğrencilerimiz sınav sonuç karnelerini okullarımızdan alabileceklerdir. Sınava yoğun bir ilgi göstererek katılan tüm öğrencilerimize ve onların velilerine, öğretmenlerine, idarecilerine, sınavda görev alan öğretmen arkadaşlarıma çok teşekkür ederim.”