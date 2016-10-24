Final Okulları’nda Aile Eğitimi Seminerleri sürüyor

Elbistan Final Okulları Eğitimci-Sosyolog-Yazar Polat Dogru’yu ağırladı. “Gözleri parlayan, mutlu, güçlü, başarılı, çocuklar için gerçek annelik-babalık” konulu seminer, velilerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Elbistan Final Okulları Hasan Özkan Konferans Salonunda gerçekleşen seminere, Afşin Kaymakamı Ali Edip Budan, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hacı Aydın, Elbistan Final Okulları Kurucusu Özkan Karakuş, Okul Müdürleri Kürşat Dal ve Meral Karakuş ile idareciler, öğretmenler ve çok sayıda veli katıldı.

Eğitimci-Sosyolog-Yazar Polat Dogru, seminerin başlangıcında velilerden, ‘Nasıl bir çocuğunuz olmasını isterdiniz? Nasıl anne-baba olmak istersiniz’ diyerek görüş aldı. Karşılıklı sohbet havasında geçen seminerde anne-baba tutumları, iletişim dilinin önemi, çocuklarımızdan beklentilerimiz, çocuklarımızın bizden beklentileri konuları yer aldı.



