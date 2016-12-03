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Final Okulları, öğretmenleriyle buluştu

Elbistan Final Okulları, Öğretmeler Günü nedeniyle kutlama yemeğinde bir araya geldi. Final Okulları Salonunda gerçekleştirilen programa, Final anaokulu, ilkokul, ortaokul, Anadolu lisesi okul yöneticileri ve öğretmenleri katıldı.

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Final Okulları, öğretmenleriyle buluştu

Elbistan Final Okulları, Öğretmeler Günü nedeniyle kutlama yemeğinde bir araya geldi. Final Okulları Salonunda gerçekleştirilen programa, Final anaokulu, ilkokul, ortaokul, Anadolu lisesi okul yöneticileri ve öğretmenleri katıldı.

Elbistan Final Okulları Kurucusu Özkan Karakuş, yaptığı konuşmada, “Ülkemizin geleceğine yön verecek nesilleri yetiştiriyoruz, insanı şekillendiren bir meslek icra ediyoruz. Çok zor ve önemli görevimiz var. Final Okulları olarak hem yaşamda, hem sınavlarda başarılı olan bireylerin yetişmesi için yıllardır özverili ile çalışmaktayız. Öğretmenlerin sadece bilim, kültür, sanat, spor gibi dallarda öğrencilere bilgi aktarmakla kalmadığını, öğrencilerin ahlaki değerlerini geliştirdiğini, iyi insan olmayı aşıladıklarını vurguladı. Dünyada başka hiçbir meslek insan yetiştirmekten daha önemli değildir. Bu yüzden öğretmenler çok kıymetlidir, kutsaldır, sayısız çocuğa sahip anne ve babalardır” dedi.

Program içerisinde öğrencilerin hazırlamış oldukları etkinlik ve performanslar ile öğretmenler neşeli anlar yaşadılar.

Elbistan Final Okulları bünyesinde bulunan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu lisesinin öğretmenlerinin katıldığı programda, öğretmenlere çeşitli hediyeler verildi.

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