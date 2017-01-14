Final Okulları Halep’i unutmadı

‘Hem Sınav Hem Yaşam Başarısı’ sloganı ile eğitim öğretime devam eden Elbistan Final Okulları, anlamlı iki organizeye daha imza attı. Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında gerçekleşen organizeler ile Halep’te yaşanan insanlık dramına duyarsız kalmayan Final Okulları öğrenci ve velileri, topladıkları binlerce giyim ve gıda malzemelerini yardım çadırı yetkililerine teslim ettiler. Ayrıca gerçekleşen gıda yardımından elde edilen gelir, yine Halep’teki yardıma muhtaç insanlara ulaştırılmak üzere yetkililere sunuldu.

Elbistan Final Okullarında anlamlı iki organize gerçekleşti. Halep’te yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayan Final Okulu öğrencileri ve velileri, idareci ve öğretmenlerinin organizesi ile gıda ve giyim kampanyası başlattı. Kapsamlı kampanyada binlerce giyim eşyası ve gıda malzemesi toplandıktan sonra özenle kolilenerek yardım çadırı yetkililerine teslim edildi.

Diğer yandan gösterilen yoğun talep ve duyarlılık üzerine ikinci bir kampanya organize gerçekleştiren Final Okulları, yine öğrenci, veli, idareci ve öğretmenleri ile gıda kermesi düzenleyerek toplanan parayı, Halep’teki yardıma muhtaç insanlara ulaştırılmak üzere yetkililere teslim ettiler.

Final Okullarında yaşanan bu örnek ve anlamlı kampanya hakkında değerlendirmelerde bulunan Elbistan Final Okulları Kurumlar Müdürü Kürşat Dal, duygularını şöyle dile getirdi: