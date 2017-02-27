Final Okulları, Bursluluk ve Düzey Belirleme Sınavı yapacak

2017-2018 eğitim-öğretim yılında Elbistan Final Okulları’nda eğitim görecek olan 4., 5., 6., 7., 9., 10. ve 11. sınıflar için düzey belirleme sınavları, 4-5 Mart 2017 tarihlerinde yapılacak.

Türkiye genelinde tüm Final Okulları ile eş zamanlı yapılacak olan sınavlar ile önümüzdeki eğitim-öğretim yılında bu okullarda okuyacak öğrencilerin tespiti amaçlanıyor.

İlkokul 4. sınıflar, ortaokul 5., 6., 7. sınıflar ile lise 9., 10. ve 11. sınıf öğrencileri bu sınavlara ücretsiz katılarak, geniş katılımlı bir sınavda başarı durumlarını görecekler.

Yapılacak sınav hakkında bilgi veren Elbistan Final Okulları Temsilcisi Özkan Karakuş, “Önümüzdeki eğitim-öğretim dönemi için geçerli olacak düzey belirleme sınavına katılanlar ve başarılı olanlar, Final Okullarına kayıt hakkı kazanacak. 4 Mart Cumartesi günü 7. ve 11. sınıflar saat 10.00’da, 9. 10. sınıflar saat 13.00’da, 5 Mart Pazar günü ise, 4. sınıflar saat 10.00’da, 5. sınıflar saat 12.00’da, 6. sınıflar saat 14.00’da sınava katılacaklar. Sınav için Final İlkokulu-Ortaokulu’nda, Final Anadolu Lisesi’nde başvuruda bulunarak kayıt yaptırmak gerekmektedir.