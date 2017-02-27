Final Okulları, Bursluluk ve Düzey Belirleme Sınavı yapacak

2017-2018 eğitim-öğretim yılında Elbistan Final Okulları’nda eğitim görecek olan 4., 5., 6., 7., 9., 10. ve 11. sınıflar için düzey belirleme sınavları, 4-5 Mart 2017 tarihlerinde yapılacak.
Türkiye genelinde tüm Final Okulları ile eş zamanlı yapılacak olan sınavlar ile önümüzdeki eğitim-öğretim yılında bu okullarda okuyacak öğrencilerin tespiti amaçlanıyor.
İlkokul 4. sınıflar, ortaokul 5., 6., 7. sınıflar ile lise 9., 10. ve 11. sınıf öğrencileri bu sınavlara ücretsiz katılarak, geniş katılımlı bir sınavda başarı durumlarını görecekler.
Yapılacak sınav hakkında bilgi veren Elbistan Final Okulları Temsilcisi Özkan Karakuş, “Önümüzdeki eğitim-öğretim dönemi için geçerli olacak düzey belirleme sınavına katılanlar ve başarılı olanlar, Final Okullarına kayıt hakkı kazanacak. 4 Mart Cumartesi günü 7. ve 11. sınıflar saat 10.00’da, 9. 10. sınıflar saat 13.00’da, 5 Mart Pazar günü ise, 4. sınıflar saat 10.00’da, 5. sınıflar saat 12.00’da, 6. sınıflar saat 14.00’da sınava katılacaklar. Sınav için Final İlkokulu-Ortaokulu’nda, Final Anadolu Lisesi’nde başvuruda bulunarak kayıt yaptırmak gerekmektedir.
Türkiye’nin en köklü eğitim kurumu olan, hem yaşam hem sınav başarısı için faaliyetlerine devam eden Final Okulları, her geçen yıl başarılarına başarı katarak yola devam ederek, hiçbir başarının tesadüf olmadığını kanıtlamıştır. Merkezi eğitim sistemi, yayınları, öğrenci merkezli yapısı, disiplini, rehberlik hizmeti, işinde uzman eğitim kadrosu ile ayrım yapmadan tüm öğrencilere eşit fırsatlar sunarak, ülkemize ve memlekete hizmet etmeye devam etmektedir. Final Okulları’nda önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde okumak isteyen ve geniş kapsamlı merkezi bir sınavda başarı durumlarını görmek isteyen ve sınava katılacak öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.