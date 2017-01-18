Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Final Anaokulundan ‘2 Melek 1 Dilek’ Projesi

Elbistan Final Okulları, eğitim çalışmalarının yanı sıra, sosyal aktivitelere de imza atmaya devam ediyor.

Bu haber kez okundu.

Final Anaokulundan ‘2 Melek 1 Dilek’ Projesi

Elbistan Final Okulları, eğitim çalışmalarının yanı sıra, sosyal aktivitelere de imza atmaya devam ediyor.

Final Okulları bünyesinde yer alan Final Anaokulu; veli, öğrenci ve öğretmenler üçgeni çerçevesinde Kardeş Okul Projesi kapsamında, Izgın İlkokulu Anasınıfı öğrencilerine kışlık giysi paylaşımında bulundular.

2 Melek 1 Dilek sloganı ile yola çıkan öğrenci ve veliler, Izgın Anasınıfında eğitim gören minik öğrencileri ziyaret ettiler.

Öğrenciler ve velilerin katılımıyla gerçekleşen buluşmada, Final Anaokulu velileri, öğrencileri ve öğretmenleri aldıkları hediyeler ile Izgınlı minik yüreklere sürpriz yapmış oldular. Minik öğrencilerin ve velilerin büyük mutluluk ve heyecan yaşandığı paylaşım gününde yürekler mutluluk içinde çarparken, Izgınlı veliler, Final Okullarına, velilerine, öğretmenlerine ve idarecileri memnuniyetlerini dile getirerek, teşekkür ettiler.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner1

banner27

banner29

banner25