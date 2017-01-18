Final Anaokulundan ‘2 Melek 1 Dilek’ Projesi

Elbistan Final Okulları, eğitim çalışmalarının yanı sıra, sosyal aktivitelere de imza atmaya devam ediyor.
Final Okulları bünyesinde yer alan Final Anaokulu; veli, öğrenci ve öğretmenler üçgeni çerçevesinde Kardeş Okul Projesi kapsamında, Izgın İlkokulu Anasınıfı öğrencilerine kışlık giysi paylaşımında bulundular.
2 Melek 1 Dilek sloganı ile yola çıkan öğrenci ve veliler, Izgın Anasınıfında eğitim gören minik öğrencileri ziyaret ettiler.
Öğrenciler ve velilerin katılımıyla gerçekleşen buluşmada, Final Anaokulu velileri, öğrencileri ve öğretmenleri aldıkları hediyeler ile Izgınlı minik yüreklere sürpriz yapmış oldular. Minik öğrencilerin ve velilerin büyük mutluluk ve heyecan yaşandığı paylaşım gününde yürekler mutluluk içinde çarparken, Izgınlı veliler, Final Okullarına, velilerine, öğretmenlerine ve idarecileri memnuniyetlerini dile getirerek, teşekkür ettiler.