Final Anaokulundan ‘2 Melek 1 Dilek’ Projesi

Elbistan Final Okulları, eğitim çalışmalarının yanı sıra, sosyal aktivitelere de imza atmaya devam ediyor.

Final Okulları bünyesinde yer alan Final Anaokulu; veli, öğrenci ve öğretmenler üçgeni çerçevesinde Kardeş Okul Projesi kapsamında, Izgın İlkokulu Anasınıfı öğrencilerine kışlık giysi paylaşımında bulundular.

2 Melek 1 Dilek sloganı ile yola çıkan öğrenci ve veliler, Izgın Anasınıfında eğitim gören minik öğrencileri ziyaret ettiler.