Ev hanımıyken tualle tanıştı, hayatı değişti

Elbistan Gençlik Merkezi’ndeki resim atölyesine 1 yıl önce kursiyer olarak gelen Meliha Selimoğlu isimli ev hanımı, resme olan yeteneğini, hiçbir eğitim almadan geliştirerek İslam sanatının en önemli örneklerinden biri olan Kûfi tarzını, Selçuklu motifleri ile birleştirip tuale dökmeye başladı.

1 yıl gibi kısa bir sürede Kûfi tarzıyla çok özel eserler ortaya çıkaran Selimoğlu, yağlıboya resimden Kufi tarzı ve Selçuklu motifleriyle Lâfzatullah’ın yer aldığı tablolara dönüş nedenini ise, “Bana bu yeteneği veren en yüce sanatkâr olan yüce Allah’tır. Ben de eserlerimle Lafzatullah kullanmaya başladım” cümleleri ile anlattı.

Elbistan Gençlik Merkezi’nde açılan resim atölyesi, 3 çocuklu bir ev hanımının hayatını değiştirdi. Gençlik Merkezi’nde resim atölyesi açıldığını öğrenen lise mezunu Meliha Selimoğlu, boş zamanlarını değerlendirmek istedi. Kursa kayıt yaptıran Selimoğlu, ilk olarak yağlı boya tablo yapmaya başladı.

Resim atölyesinde zaman geçirmeye başlayan Selimoğlu’nun resme olan yeteneğinin ortaya çıkması uzun bir zaman almadı. Gençlik Merkezi’ne gelmeden önce eline fırça dahi almayan Selimoğlu, bir süre sonra bu yeteneğini farklı bir yönde kullanmaya karar verdi. Resim ve hat sanatı üzerinde araştırma yapan Selimoğlu, Kûfi tarzı ile Selçuklu motiflerini birleştirmeye karar verdi. İslam sanatını oluşturan en önemli tarzlardan biri olan Kûfi tarzında Lafzatullah yazıp Selçuklu motifleri ile süsleyen Selimoğlu, kendini geliştirmeyi de bildi. Selimoğlu’nun çok beğenilen çalışmaları, ilk olarak Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun’un makam odasının duvarlarını süsledi.

Bir tablo 10 günde ortaya çıkıyor

Bir tabloyu yapmak için 10 gün emek verdiğini kaydeden Meliha Selimoğlu, kursiyer olarak çıktığı bu yolda kendisini öğreticiliğe kadar götüren serüvenini şu şekilde özetledi:

“Kendi halinde, zamanının büyük çoğunluğunu çocuklarıyla geçiren bir ev hanımıyken Elbistan Gençlik Merkezi’nin resim atölyesi olduğunu öğrendim. Boş zamanlarımı resim yaparak değerlendirebileceğimi düşünerek kursa kaydoldum. İlk başlarda yağlıboya resimler yapıyordum. Tablolar yaptıkça, resme olan yeteneğimi keşfettim. Buradaki kurs hocalarımızın da desteği ile bu yeteneğimi geliştirdim. Tabii benim yağlıboyadan Kûfi tarzına geçmemin en büyük nedeni, bana bu yeteneği veren Yüce Allah’tır. Bana bu yeteneği veren, fırça tutmamı sağlayan en yüce sanatkar O’dur. Ben de eserlerimin, bu yeteneği veren Yüce Allah’ı anlatması gerektiğini düşündüm. Kısa bir araştırmadan sonra Kûfi tarzı dikkatimi çekti. En ufak bir bilgi birikimim olmasa da bu tarzda çalışmaya başladım. Birkaç çalışmanın ardından bu tarzı Selçuklu motifleri ile birleştirdim. Genelde Allah’ın 99 isminden oluşan Lafzatullah kullanıyorum. 1 tabloyu yapmam 10 günümü alıyor.”

Ev hanımları bu imkânlardan yararlanmalı

Ev hanımlarına da bu tür imkânlardan ve fırsatlardan yararlanma tavsiyesinde bulunan Kûfi sanatçısı Meliha Selimoğlu, “Elbistan’daki tüm ev hanımlarının bu imkânlardan yararlanabileceğini düşünüyorum. Ben bu kursa başlarken bir hedefim yoktu. Ama şimdi hedefim belli. Burada daimi olarak çalışmak istiyorum. Öğrenci olarak başladığım bu kursta, benim gibi ev hanımlarına ve hayatında düzen isteyen herkese bir şeyler öğretmek istiyorum. Kendimi anlatabileceğim, her şeyi ile bana özgü bir şeyler ortaya çıkarmanın verdiği hazzı anlatamam. Her şeyden önce bir sanatım var. Bu tablolarda imzam olması çok güzel. Eserlerimin duvarları süslediğini bilmenin hazzı ise daha özel. Şuanda Elbistan Kaymakamımız Sayın Tuncay Akkoyun Bey’in makam odası için çalışıyorum. Toplamda 9 eser olacak. Büyük kısmını tamamladım. Mesela özel bir çalışma yaptık. Tabloda Kûfi yazı ile ‘Hedef 2023’ yazıyor. 2071 yazan tablo üzerinde çalışıyorum şimdi. Sayın Kaymakamımıza sanatıma gösterdiği ilgiden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Şimdiki gençler çok şanslı

‘Keşke bu Gençlik Merkezi, daha önce açılsaydı’ ifadesini kullanan Selimoğlu, “Şimdiki gençliğin çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Bizim gençliğimizde böyle bir tesis ya da imkân yoktu. Keşke olsaydı. Ama yine de geç kalmış sayılmayacağının örneklerinden biri de benim. Buraya her gün yüzlerce genç geliyor. Gençlik Merkezi Müdürümüz Ahmet Yılmaz Bey ve tüm görevliler o gençlerin en güzel şekilde merkezden istifade etmesi için canla başla çalışıyor. Buranın değerinin toplumun her kesimi tarafından bilinmesi gerekir. Buranın kapısı herkese açık. Bu tesisin ilçeye kazandırılmasında emeği geçen herkesten Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz ise, “Meliha Selimoğlu’nun Kûfi sanatındaki başarısını, sürekli çalışmasına ve kendisini geliştirmesine bağlı olduğunu söyledi. Yılmaz, “Meliha Hanımın, önümüzdeki dönemlerde de bugün yaptığından daha güzel eserler ortaya çıkaracağına olan inancımız tam” dedi.

Kûfi sanatı nedir?