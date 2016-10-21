EMYO’da, AÖF öğrencileri için dersler başlıyor

Elbistan Meslek Yüksek Okulu’nda (EMYO) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Yüz yüze Öğretim Hizmetleri 2016-2017 öğretim yılı Güz Dönemi Dersleri 22 Ekim 2016 Cumartesi gününden itibaren başlıyor.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin uzaktan öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme, Edebiyat Fakülteleri ile İlahiyat Önlisans öğrencilerine yönelik yüz yüze dersleri güz dönemi 22 Ekim 2016 tarihi itibarı ile başlayacak.

2016-2017 öğretim yılı güz döneminde yüz yüze öğretim hizmetleri kapsamında; Cumartesi ve Pazar günleri Elbistan Meslek Yüksekokulu’nda yüz yüze öğretim dersleri verilecek.

Yapılan açıklamaya göre, İktisat ve İşletme Fakülteleri ve Edebiyat Fakültesi öğrencileri için öğrenilmesinde güçlük çekilen bazı derslere yönelik yüz yüze öğretim derslerine öğrenciler, öğrenci kimliklerini göstererek hiçbir ücret ödemeksizin katılabilecekler.

Açıklamada, öğrenciler, derslerin yapılacağı derslikleri, derslerin gün ve saatlerini www.anadolu.edu.tr adresinde bulunan açıköğretim başlığı altındaki "Yüz Yüze Öğretim Hizmetleri" bölümünü inceleyerek öğrenebilecekleri belirtildi.

Bu dönemde verilecek Yüz Yüze Öğretim Dersleri ise; Matematik I, Genel Muhasebe I, İktisada Giriş I, Osmanlı Türkçesine Giriş I, Mikro İktisat, İstatistik I, Maliyet Muhasebesi, Finansal Yönetim I ve İngilizce I olarak belirlendi. Bu derslere ilaveten Arapça I, Arapça III dersleri de yüz yüze olarak verilecek.