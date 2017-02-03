EMTAL öğrencileri Avrupa yolcusu

Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (EMTAL) öğrencileri, 15 günlük staj programı için İtalya’ya gidecekler.

ERASMUS projesi kapsamında düzenlenecek olan staj programı için İtalya’ya gidecek öğrenciler bu süre zarfında İtalya’nın Lanciano şehrinde ‘Mobil Hidrolik Atanşmanlar’ alanında eğitim görecekler.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (Ulusal Ajans) tarafından desteklemeye değer bulunan Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 14 öğrencisi, 2 öğretmenleri ile birlikte 15 günlük staj için Avrupa yolculuğuna başlayacaklar.

Okul Müdürü İlyas Gezer, yaptığı açıklamada, “Ulusal Ajans tarafından desteklemeye değer bulunan Motorlu Araçlar Teknolojisi İş Makineleri Dalı Mobil Hidrolik Atanşmanlar Projesi kapsamında, 14 öğrencimiz ve 2 öğretmenimiz ilk akış (ziyaret) olan İtalya’nın Lanciano şehrine bugün itibariyle hareket edecek. Öğrencilerimiz ve onlara nezaret edecek öğretmenlerimiz staj çalışması yapmak üzere 4-19 Şubat 2017 tarihleri arasında 15 gün boyunca İtalya’da kalacaklar. Projenin ikinci ziyaret programı ise Almanya’nın Heidelberg şehrine Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Öğrencilerimiz, meslek dersleri öğretmenlerinin nezaretinde yurt dışında staja katılacaklar. Bu sayede okulda öğrenilen teorik bilgilerini aynı zamanda yurt dışında uygulama imkânına sahip olacaklar. Öğrencilerimiz hem yurt dışında 15 gün staj yapmanın heyecanını, yeni bir ülkeye gitmenin, yeni insanlarla tanışmanın heyecanını yaşayacaklar” diye konuştu.



