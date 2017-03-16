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Emektar öğretmenleri unutmadılar

Elbistan Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu’nda düzenlenen program ile okulda daha önce görev yapan öğretmenler unutulmayarak, kahvaltı sofrasında misafir edildi.

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Emektar öğretmenleri unutmadılar

            Elbistan Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu’nda düzenlenen program ile okulda daha önce görev yapan öğretmenler unutulmayarak, kahvaltı sofrasında misafir edildi.

Kahramanmaraş Değerler Eğitimi Projesi’nin (KADEP) Mart ayı değeri olan ‘Vefa’ kapsamında geleneksel hale getirilmesi planlanan kahvaltı programında, okulda daha önceki yıllarda görev yapmış öğretmenler misafir edilerek, sohbet ortamı oluşturuldu.

Program hakkında bilgi veren Okul Müdürü Cuma Karataş, bu ayki değer olan vefa konusunu işlediklerini ifade ederek, bu kapsamda okulda daha önce görev yapan öğretmen ve yöneticileri misafir ettiklerini söyledi.

Kahvaltı programına; İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Şube Müdürleri Hacı Aydın, Bekir Dal ve Süleyman Dere, daha önce okulda görev yapmış öğretmenlerden Eğitim-Bir-Sen İlçe Başkanı Tahsin Çıplak, Emin Arslan, Erol Pıçak, Halil Şimşek, Mustafa Altıntop, Ali Kul, Ahmet Yılmaz, okul müdürleri Paşa Yücel ve İlyas Gezer ile okul çalışanları katıldı.

Okul Müdürü Karataş, “Hatıraların, anıların anlatıldığı sohbet ortamında geçen kahvaltı programımızda bizleri yalnız bırakmayan değerli misafirlerimize teşekkür ederim” diyerek, bu programın geleneksel olarak sürdürüleceğini sözlerine ekledi.

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