ELFEN Matematik Müzesi törenle açıldı

Elbistan İMKB Fen Lisesi tarafından oluşturulan, ELFEN Matematik Müzesi, düzenlenen törenle açıldı.

Okul Salonu’nda düzenlenen açılış törenine; Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Elbistan İMKB Fen Lisesi tarafından düzenlenen ‘Dünya Pi Günü’ kapsamında açılışı yapılan Matematik Müzesi’nde öğrenciler tarafından misafirlere çeşitli gösteriler sunuldu. Matematik Müzesi’nde görev alan öğrenciler, hünerlerini sergileyerek, matematikte olan başarılarını gözler önüne serdiler.

ELFEN Matematik Müzesi hakkında bilgi veren Okul Müdürü Tayyip Güneş, “Ülkemizin resmi okullarında bir ilk olan ELFEN Matematik Müzesi, matematiği soyut olmaktan çıkarıp, elle dokunulur, gözle görülür hale getiriyor. Öğrencilerimize bir problem üzerinde fikir üreterek özgürce ifade edip alternatif çözümleri bulmalarını sağlayarak, matematiksel düşünme becerilerine gölleştirip, matematiğin yaşamın her alanında var olduğunu ve korkulacak bir ders olmadığını göstermeyi amaçladık.

Pi sayısının Leonardo Da Vinci köprüsüne, alan-yarıçap, çevre-yarıçap, açılar ve simetrinin yanı sıra Pisagor teorisinden ünlü matematikçi Napilerin kemiklerine, trigonometrik fonksiyonun periyodundan, topolojik yüzeylerin yapısına kadar çocuklarımıza hikayelerle anlatılan formülleri somut hale getirerek, müze oluşturduk” dedi.

Açılışa katılan Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun ise, böyle özel bir sergide yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.



