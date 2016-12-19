Elbistanlıların kurduğu Biruni Üniversitesi, bir ilke imza attı

Elbistanlı Akademisyen Prof. Dr. Adnan Yüksel tarafından kurulan ve 2014-2015 Akademik ders yılında öğretime başlayan, sağlık meslekleriyle ilgili tüm branşları bünyesinde barındıran Biruni Üniversitesi, bir ilke daha imza attı.

2016 yılı Haziran ayında Meslek Yüksek Okulundan ilk mezunlarını veren Biruni Üniversitesi, ilk Meslek Yüksekokulu mezunlarına, mezuniyet sonrası eğitim programı kapsamında güncelleme eğitimi verdi.

Program iki oturumdan oluştu. Sabah oturumu, Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel ve Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Fatma Çelik’in açılış konuşmalarıyla başladı.

Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, mezunlarla üniversite bağının hiçbir zaman koparılmayacağını, ‘Mezuniyet Sonrası Eğitim Programları’ kapsamında mezunları her yıl üniversiteye davet ederek, alanı ile ilgili güncel bilgilerin ücretsiz olarak verileceğini ifade etti.

1. Biruni Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı’nın ilk oturumu Sağlıklı Yaşam Koçu-Yazar Fırat Çakır’ın, ‘Sağlıklı Yaşa Kariyerin Olsun’ konulu semineri ve Biruni Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Lütfiye Karcıoğlu Batur’un kariyer merkezinin mezunlar için vermiş olduğu hizmetleri anlatmasıyla tamamlandı.

Öğleden sonraki ikinci oturum, mezun verilen tüm programlara alanında uzman öğretim elemanları tarafından güncel yeniliklere ilişkin verilen eğitimlerle tamamlandı.



