Elbistanlı Profesör, KOÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı oldu

Kocaeli Üniversitesi’nde (KOÜ) Öğretim Görevlisi olan Elbistanlı hemşerimiz Prof. Dr. Nezihi Köprübaşı, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı oldu.

Akademik hayatı boyunca fakülte bünyesinde birçok projeye imza atan Profesör Nezihi Köprübaşı, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün tebliği üzerine Mimarlık ve Tasarım fakültesi Dekanı oldu.