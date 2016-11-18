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Elbistanlı Profesör, KOÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı oldu

Kocaeli Üniversitesi’nde (KOÜ) Öğretim Görevlisi olan Elbistanlı hemşerimiz Prof. Dr. Nezihi Köprübaşı, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı oldu.

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Elbistanlı Profesör, KOÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı oldu

Kocaeli Üniversitesi’nde (KOÜ) Öğretim Görevlisi olan Elbistanlı hemşerimiz Prof. Dr. Nezihi Köprübaşı, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı oldu.

Akademik hayatı boyunca fakülte bünyesinde birçok projeye imza atan Profesör Nezihi Köprübaşı, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün tebliği üzerine Mimarlık ve Tasarım fakültesi Dekanı oldu.

Yeni görevinden dolayı tebriklerini iletmek amacıyla ziyarette bulunan Kocaeli Kahramanmaraşlılar Derneği Başkanı Enis Göçer, “Nezihi hocamız Kocaeli’de birçok akademik başarıya imza atmış, başarılı hemşerilerimiz arasındadır. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Öğrenciler tarafından da sevilen Nezihi hocamızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

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Elbistanli 1 ay önce

Hemserimize hayirlu olsun basarilarini dilerim

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Mustafa Kahraman 1 ay önce

Hayırlı olsun sayın hocam

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Haluk Gücükoğlu 1 ay önce

Bu makamın daha büyüklerini hak eden Nezih kardeşimi tebrik ederim.Ailesiyle birlikte sağlık ve esenlikler dilerim.Haluk Gücükoğlu-İst.

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Ali Kızılcaobalı 1 ay önce

Nezihi hocamı tebrik ediyor Gurur duyuyoruz. İsmini duymuştuk zaten BAŞARILAR Elbistan'ın gururu

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Tolga tap osmaniye 1 ay önce

Sayın hocamın yeni görevini tebrik eder başarılar dilerim saygı ve sevgiyle osmaniye

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