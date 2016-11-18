Elbistanlı Profesör, KOÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı oldu

Kocaeli Üniversitesi’nde (KOÜ) Öğretim Görevlisi olan Elbistanlı hemşerimiz Prof. Dr. Nezihi Köprübaşı, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı oldu.
Akademik hayatı boyunca fakülte bünyesinde birçok projeye imza atan Profesör Nezihi Köprübaşı, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün tebliği üzerine Mimarlık ve Tasarım fakültesi Dekanı oldu.
Yeni görevinden dolayı tebriklerini iletmek amacıyla ziyarette bulunan Kocaeli Kahramanmaraşlılar Derneği Başkanı Enis Göçer, “Nezihi hocamız Kocaeli’de birçok akademik başarıya imza atmış, başarılı hemşerilerimiz arasındadır. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Öğrenciler tarafından da sevilen Nezihi hocamızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.
Hemserimize hayirlu olsun basarilarini dilerim