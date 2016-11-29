Elbistan’ın ilk z-kütüphanesi açılıyor

Elbistan’ın ilk z-kütüphane (zengin kütüphane) projesi, TOKİ Şehit Jandarma Er Levent Kuşoğlu İlkokulu’nda hayata geçiriliyor.

İçerisinde internet hizmeti olan, dijital kitap içerikleri ile (e-kitap, z-kitap) zenginleştirilmiş, öğrenciye dilediği zaman destek verecek z-kütüphane olarak tanımlanan, zenginleştirilmiş kütüphane kavramı Elbistan’da hayat bulmaya başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, içinde internet hizmeti, dijital kitap içerikleri bulunan zenginleştirilmiş kütüphanede (z-kütüphane) 1000 adet kitap bulunduğunu belirterek, “ Çocuklarımızda okuma kültürünün geliştirilmesi için bilgisayardan elektronik eğitim materyallerine, internetten zeka oyunlarına kadar birçok materyalden öğrencilerin faydalanması amacıyla hazırlanan z-kütüphanenin açılışını önümüzdeki günlerde yapacağız” dedi.

Z-kütüphanenin rahat bir ortam sunduğunu ve klasik masa ve sandalyelerden oluşan kütüphane anlayışının dışına çıktığı anlatan Bayazıt, “Ülkemizin birçok noktasında uygulamaya geçirilen z-kütüphane projesi, Elbistan’ımızda TOKİ Jandarma Er Levent Kuşoğlu İlkokulu’nda kuruldu. Elbistan’ın ilk z-kütüphanesi özelliğini taşıyor. Bu proje, devamlı üzerinde durduğumuz, teşvik ettiğimiz kitap okuma ve kütüphaneye olan alışkanlıkların arttırılması anlamında büyük önem arz ediyor. Z-kütüphane 1000 kitap içeriyor. E-kitap ve z-kitap uygulamalarının da bulunduğu zengin kütüphane, estetik ve ergonomik tasarımıyla öğrencilerin okullarda bilgiyi sevme, öğrenme ve dinlenme etkinliklerine imkân veren sosyal etkinlik alanıdır. Bu projeyi çok önemsiyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın daha çok okuyan ve araştıran bireyler olarak yetişmesi için teknolojinin de sunduğu imkanları kullandığı bu tür projeleri daha da yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.



