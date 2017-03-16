Elbistan’daki okullara 887 kitap seti dağıtıldı

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Onikişubat Belediyesi işbirliğiyle bu yıl ikincisi gerçekleştirilen “Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor Projesi” kapsamında hazırlanan 887 kitap seti, Elbistan’da düzenlenen törenle okul idarecilerine teslim edildi.

Dağıtılan kitaplar, öğrencilerin dikkatlerini kitap okumaya çekmek ve yoğunlaştırmak, kitap okumaya olan ilgilerini artırmak, güven duygusunu geliştirmek ve okulunu temsil etme bilincini kazandırmak amacıyla geçtiğimiz yıl başlatılan ‘Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor’ projesi kapsamında ilkokul 2, 3, 4. sınıf, ortaokul ve liselerde de tüm sınıfların katılacağı bir ödüllü kitap okuma yarışması için kaynak olarak kullanılacak. Proje kapsamında il genelindeki 11 ilçedeki 1000 eğitim kurumuna 45 bin kitap dağıtımı yapılacak.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Onikişubat Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor Projesi’nin Elbistan’daki kitap dağıtımı töreni İstiklal İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Kitap dağıtım törenine İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Onikişubat Belediye Başkan Vekili Havva Ece Saygaz, Onikişubat Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Fatma Aktuğ, Elbistan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bekir Dal ve okul idarecileri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, öğrenciler için kitap okumanın önemine dikkat çekerek, bu bağlamda projenin önemini vurguladı.

Türkiye’de kelime dağarcığının düşük olduğuna işaret eden Akkurt, şunları kaydetti:

“Türkiye’de yaklaşık 5 bin kelime ile bütün dertlerimizi, sıkıntılarımızı, bilimsel çalışmalarımızı yapıp sunuyoruz. İngiltere’de ise bu rakam 72 binin üzerinde. Artık az okuyan, az çalışan, az üreten insanlar gibi görüp kendimize yeniden bir format atmamız gerekiyor. Bugün, Onikişubat Belediyemizle birlikte 2 yıldan beri yaptığımız ‘Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor’ projesini, bir şeyler yapma adına, iyilik adına, paylaşım adına bu memlekete olan sevdamız adına yapıyoruz. Geçen yıl son derece olumlu katkı ve sonuçlar aldık. Üniversite sınavına giren öğrencilerimiz, paragraf sorularından şikayetçi oluyor. Kitap okuma alışkanlığımız az olduğu için bu sorularda başarı elde edemiyor çocuklarımız. Bunları da önlemek adına bu sürece başladık. Geçen yıl 36 bin kitap dağıtıldı. Bu kitaplardan 300 bin okuma gerçekleşti. Bu, Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir rakam. Bu yıl da 42 bin kitap dağıtacağız. Bu yıl Onikişubat Belediyesinin dışındaki ilçelerimizde de dağıtım yapıyoruz. Dağıtılacak 42 bin kitaptan 350-400 bin civarında bir okuma bekliyoruz.”

Akkurt, “Okuma alışkanlığı kazanan öğrencilerimizde kendilerine olan özgüvenlerini, kendilerini ifade etme yeteneklerini ve tarzlarını, sorunları çözme karakterlerini değerlendirirseniz onlar için çok şeyin değiştiğini hep birlikte görürüz. Bunları Milli Eğitim Müdürlüğü imkanları ile yapamazdık. Bin eğitim kurumunda da 10 bin 600 şubede kitaplarımız öğrencilerimizin imkanına sunulacak. Ben çeşitli ortamlarda bu projeyi anlattığımda çok ciddi anlamda dikkat çekiyor. Başta öğrencilerimize ve eğitimimize katkı sunmasını diliyorum. Onikişubat Belediye Başkanımız Hanefi Mahçiçek ve ekibine de teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Daha sonra mikrofona davet edilen Onikişubat Belediye Başkan Vekili Havva Saygaz ise, “Onikişubat Belediyesi olarak bu projeyi sürdürmekten gurur duyuyoruz. Yaptığımız birçok fiziki yatırımın yanında kültürel ve sosyal belediyecilik anlayışıyla her tür organizeye katkı sağlamaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için, okuyan, okuduğunu anlayabilen, anladığını da en güzel şekilde ifade edebilen gençler olarak yetişmeleri ve kitap okuma alışkanlığını kazanmaları için her zaman destek oluyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Onikişubat Belediye Başkan Vekili Havva Ece Saygaz, Elbistan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bekir Dal ve Onikişubat Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Fatma Aktuğ, kitap setlerini okul idarecilerine teslim etti.

Programın sonunda katılımcılar, bir süre kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.



