Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Elbistan’da Satranç Mektebi açıldı

Elbistan Gençlik Derneği Spor Kulübü bünyesinde, öğrencilere satranç dersleri verilmesi amacıyla Satranç Mektebi adlı bir eğitim merkezi açıldı.

Bu haber kez okundu.

Elbistan’da Satranç Mektebi açıldı

            Elbistan Gençlik Derneği Spor Kulübü bünyesinde, öğrencilere satranç dersleri verilmesi amacıyla Satranç Mektebi adlı bir eğitim merkezi açıldı.

Anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrencilerin satranç kursu görebileceği Satranç Mektebi’nde yerli, ulusal ve uluslararası eğitmenler ders verecek.

Milli takım antrenörlerinin ve Grand Master (Büyük Usta) sporcuların da ders vereceği merkezde ilk ders okulların tatil olması ile 21 Ocak 2017 tarihinde verilecek. Kayıtlar ise 20 Ocak 2017 tarihine kadar alınacak.

Eğitim Merkezinde her öğrenciye aylık 16 saat eğitim verilecek ve sporculara kulüp lisansı çıkarılacak.

Satranç Mektebi, Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Yenibahar Sitesi birinci katında yer alıyor. 

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner1

banner27

banner29

banner25