Elbistan’da Satranç Mektebi açıldı

Elbistan Gençlik Derneği Spor Kulübü bünyesinde, öğrencilere satranç dersleri verilmesi amacıyla Satranç Mektebi adlı bir eğitim merkezi açıldı.

Anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrencilerin satranç kursu görebileceği Satranç Mektebi’nde yerli, ulusal ve uluslararası eğitmenler ders verecek.

Milli takım antrenörlerinin ve Grand Master (Büyük Usta) sporcuların da ders vereceği merkezde ilk ders okulların tatil olması ile 21 Ocak 2017 tarihinde verilecek. Kayıtlar ise 20 Ocak 2017 tarihine kadar alınacak.

Eğitim Merkezinde her öğrenciye aylık 16 saat eğitim verilecek ve sporculara kulüp lisansı çıkarılacak.

Satranç Mektebi, Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Yenibahar Sitesi birinci katında yer alıyor.



