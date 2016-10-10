Elbistan’da KPSS’ye 3 bin 900 aday katılacak

2 yıllık üniversite mezunlarının (önlisans) katılacağı, 2016 Önlisans KPSS 16 Ekim 2016 Pazar günü gerçekleştirilecek. Elbistan’da Önlisans KPSS’ye 3 bin 900 aday katılacak.

Geçtiğimiz yıllarda yapılan Ortaöğretim/Önlisans KPSS’nin aksine bu yıl, Önlisans ve Ortaöğretim KPSS’leri ayrı tarihlerde yapılacak.

Sınav 16 Ekim 2016 tarihinde gerçekleşecek. ÖSYM kendi sitesinden şu açıklamayı yaptı: 16 Ekim 2016 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı Ön Lisans adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atama işlemleri tamamlanmıştır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, 16 Ekim 2016'da uygulanacak KPSS önlisans adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atama işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.

Elbistan’da 12 okulda yapılacak

2016 KPSS Önlisans sınavı, 16 Ekim Pazar günü yapılacak. 3 bin 900 adayın katılacağı sınav saat 09.30’da başlayacak ve ilçe genelindeki 12 okulda yapılacak. Yaklaşık 260 derslikte yapılacak sınavda, 700 civarında personel görev yapacak.

Hangi sınavların tarihleri değişti?

22 Ekim'de yapılması beklenen KPSS önlisans sınavı 16 Ekim'de yapılacak. 23 Ekim'de yapılması beklenen KPSS ortaöğretim sınavı 20 Kasım'da yapılacak. 6 Kasım'da yapılması beklenen 2016-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı 4 Aralık'ta yapılacak. 20 Ekim'de yapılması beklenen ALES Sonbahar Dönemi Sınavı 18 Aralık'ta yapılacak.