Elbistan Teknoloji Fakültesi öğrencileri, Rektör Deveci’yi ziyaret etti

Elbistan’ın ilk fakültesi olan Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSİ) Rektörü Prof. Dr. Durmuş Deveci’yi makamında ziyaret etti.
2011 yılında kurulan ancak, akademik kadro açığından dolayı öğrenci alınamayan Elbistan Teknoloji Fakültesi’nde eğitim-öğretim 2016-2017 yılı itibariyle başladı.
Fakültenin Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü’ne kayıt yaptıran öğrenciler, Elbistan Meslek Yüksekokulu (EMYO) yerleşkesinde eğitimlerine devam ediyor. 2016-2017 akademik yılında, lisans seviyesinde öğrenci kabulüne başlayan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Elbistan Teknoloji Fakültesinin ilk dönem öğrencileri, Rektör Prof. Dr. Durmuş Deveci’yi ziyaret etti.
Makamında Elbistan Teknoloji Fakültesi öğrencilerini kabul eden Rektör Deveci, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken öğrencilere eğitim-öğretim hayatlarında başarılar diledi.
Rektör Deveci, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın 2016-2017 akademik yılında ilk tercihleri arasında gösterdikleri fakülte ve yüksekokullara ilk sırada yerleşen öğrencilere gönderdiği tebrik mektubunu, Elbistan Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümüne ilk sırada yerleşen Melike Gülhanım Ceylan isimli öğrenciye takdim etti.
Ceylan’ı tebrik eden Rektör Deveci, başarılarının artarak devamını diledi.