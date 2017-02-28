Elbistan Gençlik Merkezi yarışmaya damga vurdu

Gençlik Merkezleri arasında Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen solo ses, enstrüman çalma ve şiir okuma yarışmalarında Elbistan Gençlik Merkezi üyesi gençler, 7 kategoride birincilik; 2 kategoride de ikincilik elde ederek, büyük bir başarıya imza attı.
Gençlik merkezleri arası solo ses, enstrüman çalma ve şiir okuma yarışmasının il finalleri Kahramanmaraş Gençlik Merkezinde yapıldı. Yarışmaya Elbistan Gençlik Merkezinden 18 yarışmacı katıldı. Yarışmaya katılan gençleri, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bekir Dal ve Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz da yalnız bırakmadı.
Elbistanlı gençlerin yarışmada rakiplerini geride bırakmak için sergiledikleri performans göz doldurdu. Şiir, ses ve enstrüman çalmada hünerlerini konuşturan Elbistan Gençlik Merkezi’ne üye gençler, jüriden ve izleyenlerden tam not aldı. Yarışma sonrasında ödülleri toplayan Elbistanlı gençler, 7 ayrı kategoride birincilik elde ederken, 2 kategoride de ikinci oldular. Yarışmada dereceye giren öğrenciler, Mayıs ayında yapılacak Türkiye şampiyonasında Kahramanmaraş’ı temsil edecek.
Yarışmayla ilgili olarak bilgi veren Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, gençlerin elde ettiği bu başarının kendilerini gururlandırdığını söyledi.
Yılmaz, şu bilgileri aktardı:
“Enstrüman çalmada 18-21 yaş kategorisinde birinciliği Kevser Özdemir elde etti. 22-29 yaş kategorisinde enstrüman çalmada Osman Özdemir, 18-21 yaş solo seste Kevser Özdemir, 22-29 solo seste Osman Özdemir, 22-29 solo ses kızlarda Elif Kodalak birinci olmuştur. Şiir okuma yarışmasında ise, 14-17 kız kategorisinde Zişan Dal, 18-24 kız kategorisinde ise Nurdan Yaşar birinci olmuştur. Şiir okumada iki öğrencimiz de birinciliği çok az bir farkla kaçırarak ikinci olmuştur. Toplam 10 kategoride yapılan yarışmada 7 kategoride Elbistan Gençlik Merkezine üye gençler birinci olmuştur. İki kategoride ise ikinci olmuştur. Solo ses ve enstrüman çalmada öğrencilerimizin yetişmesinde büyük emeği olan Afşin Halk Ozanları Derneği’ne, şiir okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilerimizin yetişmesinde emeği olan edebiyat öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Gençlerimize, 2-3 Mayıs tarihlerinde Antalya’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında başarılar diliyorum.”