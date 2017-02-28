Elbistan Gençlik Merkezi yarışmaya damga vurdu

Gençlik Merkezleri arasında Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen solo ses, enstrüman çalma ve şiir okuma yarışmalarında Elbistan Gençlik Merkezi üyesi gençler, 7 kategoride birincilik; 2 kategoride de ikincilik elde ederek, büyük bir başarıya imza attı.

Gençlik merkezleri arası solo ses, enstrüman çalma ve şiir okuma yarışmasının il finalleri Kahramanmaraş Gençlik Merkezinde yapıldı. Yarışmaya Elbistan Gençlik Merkezinden 18 yarışmacı katıldı. Yarışmaya katılan gençleri, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bekir Dal ve Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz da yalnız bırakmadı.

Elbistanlı gençlerin yarışmada rakiplerini geride bırakmak için sergiledikleri performans göz doldurdu. Şiir, ses ve enstrüman çalmada hünerlerini konuşturan Elbistan Gençlik Merkezi’ne üye gençler, jüriden ve izleyenlerden tam not aldı. Yarışma sonrasında ödülleri toplayan Elbistanlı gençler, 7 ayrı kategoride birincilik elde ederken, 2 kategoride de ikinci oldular. Yarışmada dereceye giren öğrenciler, Mayıs ayında yapılacak Türkiye şampiyonasında Kahramanmaraş’ı temsil edecek.

Yarışmayla ilgili olarak bilgi veren Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, gençlerin elde ettiği bu başarının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Yılmaz, şu bilgileri aktardı: