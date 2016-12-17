Ekinözü’nde 4-6 Yaş Kur’an Kursu açıldı

Ekinözü ilçesinde, 4-6 yaş öğrenci grubu için "Okulöncesi Din eğitimi Projesi" kapsamında Kur’an Kursu açıldı.

Ekinözü İlçe Müftülüğü tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı İlkadım Anaokulu bünyesinde oluşturulan bir sınıfta, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş öğrenci grubu için başlatılan ‘Okul Öncesi Din Eğitimi’ projesi kapsamında Kur’an Kursu açıldı.

İlçe Müftüsü Muhammet Meral, kursta 20 öğrencinin eğitim alacağını ve Ekinözü’nde hızla 4-6 yaş grubu için yeni Kur’an Kursları açmayı planladıklarını belirtti. Erken yaşlarda başlayan Kur’an-ı Kerim eğitiminin kalıcı olacağını kaydeden Müftü Meral, “Halkımız kurslarımıza yoğun ilgi göstermektedir. İnşallah önümüzdeki dönemlerde 4-6 yaş Kur’an Kursu sayısını artırmak için yeni kurs yerleri arıyoruz” dedi.