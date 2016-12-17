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Ekinözü’nde 4-6 Yaş Kur’an Kursu açıldı

Ekinözü ilçesinde, 4-6 yaş öğrenci grubu için "Okulöncesi Din eğitimi Projesi" kapsamında Kur’an Kursu açıldı.

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Ekinözü’nde 4-6 Yaş Kur’an Kursu açıldı

Ekinözü ilçesinde, 4-6 yaş öğrenci grubu için "Okulöncesi Din eğitimi Projesi" kapsamında Kur’an Kursu açıldı.

Ekinözü İlçe Müftülüğü tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı İlkadım Anaokulu bünyesinde oluşturulan bir sınıfta, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş öğrenci grubu için başlatılan ‘Okul Öncesi Din Eğitimi’ projesi kapsamında Kur’an Kursu açıldı.

İlçe Müftüsü Muhammet Meral, kursta 20 öğrencinin eğitim alacağını ve Ekinözü’nde hızla 4-6 yaş grubu için yeni Kur’an Kursları açmayı planladıklarını belirtti. Erken yaşlarda başlayan Kur’an-ı Kerim eğitiminin kalıcı olacağını kaydeden Müftü Meral, “Halkımız kurslarımıza yoğun ilgi göstermektedir.  İnşallah önümüzdeki dönemlerde 4-6 yaş Kur’an Kursu sayısını artırmak için yeni kurs yerleri arıyoruz” dedi.

Ekinözü İlçe Müftüsü Muhammet Meral, “Bu kursumuz toplumda ortaya çıkan çok önemli bir ihtiyacı karşılamak üzere açıldı. Burada minik yavrularımıza, Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı müfredat çerçevesinde; Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler öğretilecek ve çocukların manevi gelişiminde etkili olan değerler eğitimi verilecektir. Bu sayede çocuklarımız küçük yaşlarda Kuran-ı Kerim okumayı, İslam’ın temel prensiplerini ve bir Müslüman’ın nasıl yaşaması gerektiğini uygulamalı olarak öğreneceklerdir. Bunun yanı sıra çocuklar, sosyal ve fiziksel gelişimde etkili olan sosyal etkinlikler ile el becerisi ve özgüveni gelişmiş, saygılı, hayata sevgiyle bakan bireyler olarak yetişeceklerdir” ifadelerini kullandı.

Ekinözünün ilk 4-6 yaş kuran kursu özelliğini taşıyor

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Müftü Meral kurs sayısını arttırmak istediklerini söyledi


Oyunlarla şarkılarla eğitim alıyorlar

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d 4 gün önce

En güzel işi yapmış müftülük.Devamını ve başarı diliyorum

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Yavuz Acar 4 gün önce

Sonunda !

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Halil 3 gün önce

Hayırlı olsun güzel ve hayırlı bir hizmet.. Sayın Müftümuzden ve emeği geçenlerden Allah razı olsun..

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