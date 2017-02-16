Eğitimde işbirliği, öğrencileri başarılı bir geleceğe hazırlıyor

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörlüğü arasında 26 Haziran 2016’da imzalanan “Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu” Eğitimde İş Birliği Protokolü kapsamında öğrenciler, geleceğe her yönüyle donanımlı bireyler olarak hazırlanıyor.

Anadolu İmam Hatip Liselerinde öğrenim gören öğrencilerin, kabiliyetleri doğrultusunda rasyonel ve analitik düşünme becerilerini geliştirmek, katma değer üretebilen, okuyan, düşünen, tartışabilen, sosyal ilişkileri gelişmiş, problemlere çözümler üretebilen, liderlik becerisine ve evrensel değerlere sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak; öğrencilerin bilim ve teknoloji alanları hakkındaki bilgi ve becerilerini artırmak, ürün ortaya koyabilmelerini sağlamak, eleştirel ve bilimsel düşünme becerilerini geliştirmek, bilimsel birikime ve etik değerlere sahip bireyler olarak yetişmelerine destek vermek; öğrencilerin ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda daha donanımlı, özgüvenleri yüksek, kendi medeniyet değerlerimizin farkında olarak yetişmelerine ve yükseköğrenime hazırlanmalarına katkı sağlamak gibi birçok amacı içeren Milli Eğitim Bakanlığının Proje Okullar uygulaması kapsamında, Kahramanmaraş Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde başlatılan “Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu”, KSÜ’nün desteğiyle başarılı projelere imza atıyor.

KSÜ ile Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi arasında imzalanan protokol kapsamında, Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nda eğitimin niteliğini arttırmak, eğitim hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak için, ilgili çalışmaların planlı ve koordineli bir şekilde yürütülmesini amaçlıyor.

İş birliği kapsamında KSÜ Rektörlüğü, iş birliği yapılacak alanlara yönelik yeterli insan kaynağı desteği sağlamanın yanında, proje kapsamındaki işlerin gerçekleştirilebilmesi için yeterli sayıda öğretim üyesi ve öğrenciyi görevlendirmeyi üstlenirken, akademik personelce verilecek hizmetlerde aksamaların yaşanmaması için gereken önlemleri alarak Üniversitenin fiziki imkânlarından öğrenci ve öğretmenlerin de yararlanabileceği fırsatlar hazırlıyor.

Projenin hayata geçtiği günden bugüne önemli aşamalar kat edilirken, KSÜ desteğiyle alanında uzman akademisyenler bilgi ve birikimlerini düzenli olarak yapılan etkinliklerle, Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nda eğitim gören öğrencilere aktardı.

Proje kapsamında öğrencilerin sosyal ilişki ve becerilerini arttırmaya yönelik çok sayıda faaliyete imza atılırken, bilim, edebiyat ve sanat alanlarında önemli isimler davet edilerek öğrencilerle buluşturuldu.

Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hulusi Karakaya, KSÜ ile gerçekleştirilen iş birliği neticesinde, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla KSÜ Rektörü Prof. Dr. Durmuş Deveci’yi makamında ziyaret etti.

Geçen 7 aylık sürede iş birliği kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Rektör Deveci’ye bilgilendirme sunumu yapan Okul Müdürü Karakaya, destek ve yardımları için KSÜ Rektörü Deveci’ye teşekkürlerini ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Deveci, Üniversite yönetimi olarak yeni neslin bilgi, düşünce, kültür ve ahlaki açıdan en iyi şekilde geleceğe hazırlanmalarını hedefleyen Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu çalışmaları içerisinde yer almaktan son derece memnun olduklarını belirtti. Bu kapsamda üniversite olarak gereken desteği vermeye her zaman hazır olduklarını söyleyen Rektör Deveci, “Geleceğimizin teminatı gençlerimizin, milli ve evrensel değerleri özümsemiş, donanımlı bireyler olarak yetişmeleri için bütün kurum ve kuruluşların uyum ve kararlılık içerisinde çalışmayı sürdürmeleri gerekir. Bu amaç ve idealler Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu projesini daha da anlamlı kılmaktadır” diye konuştu.



