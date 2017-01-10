Eğitimci-Yazar Kavaklı, İHL Ortaokulu öğrencileriyle buluştu

Eğitimci-Yazar Ali Erkan Kavaklı, Elbistan Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere, ‘Başarıya Götüren Yol’ ve ‘Sınav Stresi ile Başa Çıkma’, öğretmenlere ise, ‘Etkili Öğretim Teknikleri ve Okul Karnesi’ konularında seminerler veren Kavaklı, seminerlerin ardından da kitaplarını imzaladı.

Eğitimci-Gazeteci-Yazar Ali Erkan Kavaklı, Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulunda, öğrencilere ve öğretmenlere seminer verdi.

Kavaklı, Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda 5. ve 6. sınıf öğrencilerine yönelik ‘Başarıya Götüren Yol’, 7. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik ‘Sınav Stresi İle Başa Çıkma ve Motivasyon’, okul öğretmenlerine ise ‘Etkili Öğretim Teknikleri ve Okul Karnesi’ konulu seminer verdi.

Eğitim, başarı ve motivasyon alanında birçok değerli eseri bulunan Ali Erkan Kavaklı, öğrencileri yeteneklerini keşfetme, geliştirme ve başarılarını arttırma konularında bilgilendirdi. Her beyinin özel olduğuna vurgu yapan Kavaklı, her öğrencinin farklı bir öğrenme stiline sahip olduğunu belirtti.