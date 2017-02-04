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Eğitim ve Motivasyon Kampı İstanbul'da gerçekleşti

Gülbahar Sultan Derneği tarafından düzenlenen Eğitim ve Motivasyon Kampı’na, Elbistan’dan çok sayıda öğrenci katıldı.

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Eğitim ve Motivasyon Kampı İstanbul'da gerçekleşti

            Gülbahar Sultan Derneği tarafından düzenlenen Eğitim ve Motivasyon Kampı’na, Elbistan’dan çok sayıda öğrenci katıldı.

‘Vatanını seven, vazifelerini bilen bir gençlik’ anlayışından yola çıkarak 28 Ocak-3 Şubat 2017 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen programa, Elbistan’dan da çok sayıda genç katıldı.

Lise çağındaki gençlerin heyecan ve motivasyonlarını artırmaya yönelik yapılan kamp programı ile liderlik eğitimleri, örnek şahsiyet buluşmaları, motivasyon seminerleri, İstanbul gezisi, birbirinden güzel ve öğretici etkinlikler ile sosyal organizasyonlar yapıldı.

Elbistan’daki 10 farklı liseden öğrencilerin yer aldığı programda, öğrencilerin sosyal ve eğitsel gelişimlerine ve yeteneklerine katkı yapmak, çocuklarda kesintisiz eğitim şuurunu oluşturmak üzere, geleceğin teminatı olan öğrencileri farklı şehirlerde gezdirip, farklı kültürlerde yakınlık kurmalarını, onları yeni arkadaşlıklar edinmeye teşvik etmek, seyahat etmenin insan ruhu üzerindeki olumlu etkisinden yararlanmalarını sağlamak amacıyla Gülbahar Sultan Derneği bu etkinliği gerçekleştirdi.

Seminerde değişik programların yanı sıra öğrenciler, Edirnekapı Şehitliğini ve Mehmet Akif Ersoy'un kabrine vefa ziyaretinde bulundular.

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