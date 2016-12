Cep telefonu ve kulaklıkla KPSS’ye girmek istedi

Elbistan’da KPSS’ye cep telefonu ve kulaklıkla girmek isten bir aday, görevlilere zorluk çıkarınca polis tarafından engellendi.

ÖSYM'nin şimdiye kadar aynı günde ve tek oturumda yapacağı en büyük sınav niteliği taşıyan KPSS Ortaöğretim bölümü, Pazar günü gerçekleştirildi.

Elbistan’da sınava yaklaşık 15 bin memur adayı katıldı. ÖSYM, adayların yanlarında her tür kesici, delici alet ve ateşli silahlar, çanta, saat, cüzdan gibi aksesuarlar, cep telefonu, anahtarlık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar ile her tür kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç) broş, (basit başörtü iğnesi hariç) ve diğer tüm takılar, cam eşya ve metal içerikli eşyalar, her tür elektronik/mekanik cihaz, her türlü müsvedde kağıt, gibi araçlar getirmemelerini açıkladı.

Ancak, Elbistan’da Cumhuriyet Ortaokulu’nda sınava girecek olan S.K. isimli aday, salona cep telefonu ve kulaklıkla girmek istedi. Bu şekilde sınava giremeyeceği belirtilmesine rağmen tutumunda ısrar eden S.K., salonda görevli polisler tarafından engellendi.