Celalettin Kurt’un 21. eseri, ‘Ekinözülü Şairler Anotolojisi’ yayınlandı

Elbistanlı Şair-Yazar Celalettin Kurt tarafından hazırlanan, ‘Ekinözülü Şairler Antolojisi’ yayınlandı.
Celalettin Kurt’un 21. eseri olan, Ekinözülü Şairler Antolojisi, Berikan Yayınevi tarafından basıldı.
Ekinözü ilçesi doğumlu olan 41 şaire ait 130 şiirin yer aldığı kitap, 165 sayfadan oluşuyor. Kitapta, şairlerin kısa özgeçmişleri ve eserlerine de yer veriliyor.
Ünlü Şair Abdurrahim Karakoç’un ‘Mihriban’, ‘Dağ ile Sohbet’, ‘Açık Dilekçe’, ‘Bambaşka’ ve ‘Ben Hep Seni Düşünürüm’ isimli şiirlerinin ilk başta yer aldığı Ekinözülü Şairler Antolojisi, şiir severlerin beğenisine sunuldu.