Büyükşehir’den kitap okuma etkinliği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nce aylık olarak yapılan Kitap Okuma Etkinliği, Kültürpark’ta gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü’nce, Kadın Okuma ve Dinlenme Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe, Eğitimci Yazar Kadriye Arslan Kırdök katılarak bir söyleşi gerçekleştirdi.

Kadınlardan gelen soruları da cevaplandıran Yazar Kırdök, insanların tasavvuf konusunda eksikleri olduğunu ifade etti.

Kadın ve Aile Şube Müdürü Ayşe Taşkıran’ın, Kadriye Kırdök’ün Yeniden Başlamak isimli kitabından pasajlar okuduğu etkinlikte Eğitimci Yazar Kadriye Arslan Kırdök, kitap okumanın öneminden bahsederken, Kahramanmaraş’ta şair ve yazarın çok fazla olduğunu ve hemen her evden bir tane şair ve yazarın çıktığını ifade etti.

Programın sonunda tüm hanımları 27 Ekim’de açılacak III. Kitap ve Kültür Fuarı’nda davet eden Şube Müdür Taşkıran, “Tüm hanım kardeşlerimizi 27 Ekim’de kapılarını açacak Kitap Fuarımıza bekliyoruz. Aylık olarak gerçekleştirdiğimiz Kitap Okuma Etkinliğimizde bu ayın ödülünü Hüsnegül Kısa kardeşimiz kazandı. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Kitap okuma etkinliğimiz ve bir ay içerisinde kitap okuyan hanım kardeşlerimize kitap hediyelerimiz devam edecek” diye konuştu.



