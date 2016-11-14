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Bu kez öğrenciler başkanlarını seçti

Elbistan’da İlçe Öğrenci Meclis Başkanı’nın belirlenmesi amacıyla geçtiğimiz günlerde seçilen okul meclis başkanları sandık başına gitti.

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Bu kez öğrenciler başkanlarını seçti

Elbistan’da İlçe Öğrenci Meclis Başkanı’nın belirlenmesi amacıyla geçtiğimiz günlerde seçilen okul meclis başkanları sandık başına gitti. 

Elbistan’da bu kez öğrenciler kendi başkanlarını seçmek için sandık başına gitti. İlçe Öğrenci Meclis Başkanı olmak için daha önceden okul meclis başkanı seçilen 17 öğrenci yarıştı.

İlçe genelindeki 70 okulun okul meclisi başkanlarının yarıştığı ilçe temsilcisi seçimi Milli Eğitim Müdürlüğü binası toplantı salonunda gerçekleştirildi. İlçe temsilcisi seçimine İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bekir Dal, rehber öğretmenler ve okul meclis başkanları katıldı. 

Seçimler öncesi öğrencilere hitaben bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bekir Dal, “Milli Eğitim Bakanlığımız Okul Meclisleri projesi ile öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması, hoş görü ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesi; öğrencilere seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünün kazandırılması; katılımcı olma, iletişim kurabilme, demokratik liderliği benimseyebilme ve kamuoyu oluşturabilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır” dedi.

İlçe temsilciliği için aday olan 17 okul meclis başkanının propaganda konuşmalarının ardından adayların seçim çalışmaları için oturuma ara verildi. Yapılan gizli oylama sonucunda en çok oyu alan 3 öğrenci, Aralık ayında Kahramanmaraş’ta yapılacak olan İl Öğrenci Meclis Başkanı seçiminde yer alacak.

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MEHMET 1 ay önce

Bu ney ya arkadas Eğitimle ugrasın cocuklara dürüstlügü,dogrulugu,calıskanlıgı devletin 1 lirasının bile cok degerli oldugunu hangi makamda olursan ol devletin babasının malı olmadıgını herkesin eşit haklara sahip oldugunu anlatın ögretin..

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MEHMET 1 ay önce

Sibel hanım Türkiye tarihinin en kötü eğitimiyle karsı karsıya cocuklardan önce bence siz arastırın ve yorumdan dolayı rahatsızlıgınızda siyasi bir kimliginiz oldugunu gösteriyor önce siz oyunuzu cıkarsız ve dogru kullanın cocuklar sizden görür ve dogruyu bulur.Benim yorumumda dürüstlük diyor bugun bizim siyasilerimizde olmayan bir şey ve devletin durumudu ap acık ortada..Malatya kürecikte görev yapan yeni bir öğretmenin kürecikteki radar üstünden haberi yok hangi eğitimden bahsediyorsunuz...

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MEHMET 1 ay önce

Makarna ve kömüre oy satılmayacağını oyun namus oldugunu öğrenirlerse yeter,bu uygulama cocouklar düşünüldügü için degil altında hangi siyasi oyun yatıyor Allah bilir,eğer insan düşünen bir hükümetimiz olsa önce bu cocukların gecimini ve egitimini saglaması için anne ve babasını önemser..

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mehmet avcı 1 ay önce

Değerli bekir dal öğretmenim emeğin bizde çok

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Sibel 1 ay önce

Mehmet bey, eğitimle sadece devletin 1 lirasının kıymetli olduğunun öğretilmesi gerektiği zihniyetindeyseniz doğru eğitim nasıl verilir nasihatını verecek en son kişi sizsiniz. Basite aldığınız bu seçimler sayesinde çocuklar seçme ve seçilmeyi öğreniyor. Araştırmayı, doğruyu bulmayı, sorgulamayı, kendini ifade etmeyi öğreniyor. Kendine olan özgüvenleri gelişiyor. Eğitim sadece okulda olmaz. Bahsettiğiniz, herkesin eşit haklara sahip olduğunu öğrenme sadece sözle olmuyor. Öğretmenlerimiz uygulamalı bir şekilde çocuklara seçme ve seçilme hakkı tanıyarak uygulamalı bir şekilde öğretmişler zaten. Öğretmenlerimizi tebrik ederim.

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Erkan 1 ay önce @Sibel

Uyğulamalı seçim öğreteceklerine,Biyoloji,Fizik dersi versinler uygulamalı ,kitaptan okuyup internetten yaz gel ödevi mermesinler.Bir çoçugun beynini matematik açar ondan sonrası gelir zaten ama böyle seçimle sunla bunla çoçuk ne gelişir nede ülkeye faydası olur .İngilterede evden oy kullanıyorlar sibel hanım ve o ingiltere bugun dünyayı yönetiyor Avrupa birligini dagıtıyor..

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MEHMET 1 ay önce @Sibel

Herhalde sizde devletin bazı kolay para kazanmamekanizmasından yararlanıyorsunuz yazım hosunuza gitmemiş dokunmuş,yazımı bidaha okuyun..Eğer millet secme ve secilme hakkını böyle ögrenecekse hiç ögrenmesin görüyoruz kimleri sectiklerini.Elbistan belediye baskansız kaldı..

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