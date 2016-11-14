Bu kez öğrenciler başkanlarını seçti

Elbistan’da İlçe Öğrenci Meclis Başkanı’nın belirlenmesi amacıyla geçtiğimiz günlerde seçilen okul meclis başkanları sandık başına gitti.

Elbistan’da bu kez öğrenciler kendi başkanlarını seçmek için sandık başına gitti. İlçe Öğrenci Meclis Başkanı olmak için daha önceden okul meclis başkanı seçilen 17 öğrenci yarıştı.

İlçe genelindeki 70 okulun okul meclisi başkanlarının yarıştığı ilçe temsilcisi seçimi Milli Eğitim Müdürlüğü binası toplantı salonunda gerçekleştirildi. İlçe temsilcisi seçimine İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bekir Dal, rehber öğretmenler ve okul meclis başkanları katıldı.

Seçimler öncesi öğrencilere hitaben bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bekir Dal, “Milli Eğitim Bakanlığımız Okul Meclisleri projesi ile öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması, hoş görü ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesi; öğrencilere seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünün kazandırılması; katılımcı olma, iletişim kurabilme, demokratik liderliği benimseyebilme ve kamuoyu oluşturabilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır” dedi.