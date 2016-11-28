Bu defa öğretmenler yarıştı

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen, Öğretmenler Günü Satranç Turnuvası çekişmeli geçti.

Elbistan Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Elbistan İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen ve öğretmenlerin katıldığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü Satranç Turnuvası, Elbistan Öğretmenevi’nde yapıldı.

Yapılan turnuva, ödül töreniyle tamamlandı. 1000 TL ödülün dağıtıldığı turnuvada birinciliği Murat Dilek, ikinciliği Ergül Kaynak, üçüncülüğü ise Vefa Buğday elde etti.

Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen turnuvayla ilgili yapılan açıklamada, “Turnuvaya katılan öğretmenlerimizi tebrik eder, sponsorlarımıza teşekkür ederiz. Ayrıca mükemmel Misafirperverliği için Elbistan Öğretmenevi'ne de çok teşekkür ederiz” denildi.



