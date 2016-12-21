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Bir bardak çayla gönülleri birleştiriyorlar

Elbistan Gençlik Merkezi Müdürlüğü, yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Uygulamaya konulan, ‘Çaya Geliyoruz’ projesi kapsamında gönüllü gençleri ve ailelerini evinde ziyaret eden yöneticiler, bu sayede öğrencilerin aileleri ile de tanışma fırsatı buluyorlar.

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Bir bardak çayla gönülleri birleştiriyorlar

Elbistan Gençlik Merkezi Müdürlüğü, yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Uygulamaya konulan, ‘Çaya Geliyoruz’ projesi kapsamında gönüllü gençleri ve ailelerini evinde ziyaret eden yöneticiler, bu sayede öğrencilerin aileleri ile de tanışma fırsatı buluyorlar.

Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ülke genelindeki tüm Gençlik Merkezlerini kapsayan ‘Çaya Geliyoruz’ projesini Elbistan’da da uyguladıklarını söyledi. Projenin Elbistan ayağında ise, ilk ziyaret Gençlik Merkezi’ne üye Nurdan Yaşar’ın evine gerçekleştirildi.

Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, yapılan uygulama ile ilgili olarak, şunları söyledi:

“Elbistan Gençlik Merkezi olarak, açıldığımız günden bugüne kadar gönüllü gençlerimizle birçok projeyi hayata geçirdik. Gençlerimiz, sosyal sorumluluk projelerimiz başta olmak üzere birçok faaliyetimizde canla başla görev yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığımız da bu gönül bağını güçlendirmek için ‘Çaya Geliyoruz’ projesini başlattı. Bu kapsamda her zaman yanımızda olarak bizi yalnız bırakmayan gençlerimizi ve ailelerini evlerinde ziyaret ediyoruz. Onlarla sıcak bir çay eşliğinde hasbıhal ederek bizlerden beklentilerini dinliyoruz. Biz, bir bardak çayla gönülleri birleştirmeyi hedefliyoruz.  Bize evlerini ve gönüllerini bize açan gençlerimizle ailelerine Elbistan Gençlik Merkezi ailesi olarak teşekkür ediyoruz. Her gencimize ulaşmayı şiar edinerek bu yola çıktık. Belli aralıklarla Ev Ziyaretlerimizi devam ettireceğiz, gençlerimizin dertlerine derman olmaya çalışıp sevinçlerine ortak olacağız.” 

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