Bayazıt, asaleten İlçe Milli Eğitim Müdürü oldu

Kürşat Bayazıt, yaklaşık 2,5 yıldır vekâleten yürüttüğü Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine asaleten atandı.

Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Şube Müdürü olarak görev yaparken 2014 Mayıs ayında Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine vekâleten atanan Kürşat Bayazıt’ın asaleti onaylandı.

Memleketine hizmet etmekten büyük onur duyduğunu kaydeden Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, “2,5 yıldır bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştım. Vekâleten de olsa asaleten de olsa bu makamın bana yüklediği sorumluluğu bilerek görev yaptığımı düşünüyorum. 2,5 yıllık görev süresini geride bıraktık. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da Elbistan’ımızda eğitim standardının ve kalitesinin çıtasını yükseltme gayretimiz devam edecek. Okullaşma oranının artması, okul ve öğrenci başarısının yükselmesi bizim en büyük gayemizdir. Eğitimde elde ettiğimiz ve edeceğimiz başarılarla Elbistan’ımızın adını bir marka haline getirmek istiyoruz. İnşallah bunda da başarılı olacağımıza inanıyorum” dedi.

Eğitimin bir gönül işi olduğunu belirten Bayazıt, “Hedefleri olan bir ilçeyiz. Gönül işi yapanların oluşturduğu bir eğitim ordusuyuz. El birliği ile ilçemize, geleceğimiz olan çocuklarımıza en iyi eğitim hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Burada en önemli noktaların başında derslik başına düşen öğrenci sayısı geliyor. Çok şükür yıllarda eğitime yapılan yatırımlarla bu noktada çok iyi bir duruma geldik. Hayata geçireceğimiz projelerle eğitime farklı bakış açıları kazandırma noktasında çalışmalarımız olacak” şeklinde konuştu.



