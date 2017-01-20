Başkan Erkoç’tan tatil mesajı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, okulların yarıyıl tatiline girmesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Göreve geldiklerinde kendilerini öğrencilerin ikinci velisi olarak gördüklerini ifade eden Başkan Erkoç, yaptığı yazılı açıklamada, şu cümlelere yer verdi:

“Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza hizmet manasında ne yapsak azdır. Bu ülkenin yarınları öğrencilerimizdir. İnanıyorum ki öğrenci kardeşlerimiz, milli ve manevi değerlerine bağlı, tarihine, milletine ve devletine sahip çıkan gençler olarak yetişeceklerdir. Bu duygu ve düşüncelerle bugün yarıyıl tatiline giren tüm öğrencilerimize mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir tatil diliyorum.

Geleceğimizi emanet edeceğimiz nesillerimizi en iyi şekilde yetiştirmek için gayret gösteren tüm öğretmenlerimize de saygılar ve sevgiler sunarken, başarılarının devamını diliyorum.”