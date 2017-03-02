Başkan Çeleğen, yüksekokul açılmasıyla ilgili girişimlerini sürdürüyor

Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, ilçeye açılması planlanan 2 yıllık yüksekokulla ilgili olarak görüş alışverişinde bulunmak üzere Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Durmuş Deveci’yi ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili olarak değerlendirme yapan Ekinözü Belediye Başkanı Çeleğen, “İlçemize eğitim alanında büyük katkı sunacak yüksekokul talebimizi yineledik. En kısa sürede adım atılacağına olan inancımız tamdır” dedi.

Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Durmuş Deveci’yi ziyaret etti. Ziyaretin kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini ifade eden Rektör Deveci, Ekinözü Belediye Başkanı Çeleğen ve beraberindeki heyeti Rektörlük Makamında ağırlayarak bir süre sohbet etti. Konukseverliği için Rektör Deveci’ye teşekkürlerini eden Çeleğen, Ekinözü’ne Meslek Yüksekokulu talebini ileterek Rektör Deveci’ye konuya ilişkin görüşleri için teşekkür etti.

Rektör Deveci, Başkan Nursi Çeleğen’e ziyaretin anısına Kahramanmaraş Milli Mücadelesi’nin en önemli dönüm noktalarından biri olan Sütçü İmam Olayı’nın resmedildiği tablo hediye ederken, ziyarette Ekinözü Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güzel ile birlikte Belediye Meclis Üyeleri Cuma Uygun, Hanifi Öncül ve Recep Demirci de hazır bulundu.

Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, ilçeye açılması planlanan 2 yıllık yüksekokulla ilgili girişimlerinin devam ettiğini söyledi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Durmuş Deveci’nin ilçeye yaptığı ziyaretin de ana gündem maddesi olduğunu hatırlatan Başkan Çeleğen, “Sayın Rektörümüz ilçemizi ziyaret etmişti. İlçemizde yüksekokul binası olarak kullanılacak yurtta incelemelerde bulunmuştu. Ekinözü’müze açılacak 2 yıllık meslek yüksekokulunun turizm alanında olmasıyla ilgili düşüncelerini bizlerle paylaşmıştı. İlçemize tarım ve hayvancılık sektörlerinde de eğitim verilecek bir yüksekokul kazandırılabilir düşüncesindeyiz. Bu doğrultuda da çeşitli görüşmeler gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu girişimden olumlu sonuç elde ederiz” şeklinde konuştu.

‘Eğitime ve gençlere destek boynumuzun borcu’ diyen Başkan Çeleğen, yüksekokul için belediye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurgulayarak,

“Çocuklarımızı ve gençlerimizi en iyi şekilde eğitmek, onları geleceğe taşımak güzel bir yarın hazırlamak durumundayız. Öğrencilerimizi donanımlı şekilde yetiştirmek vatanını ve milletini seven bireyler haline getirmek en temel görevimiz. Dolayısıyla iyi bir şekilde yetiştirdiğimiz gençlerle, ülkemizin geleceğini ileri seviyeye taşımak boynumuzun borcudur. İlçemize yüksekokul kazandırmak için Ekinözü Belediyesi olarak tüm imkânlarımızı seferber etmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Ekinözü’ne açılacak yüksekokulun eğitim noktasında büyük bir eksikliği gidereceğini belirten Başkan Çeleğen, “Ekinözü’ndeki gençlerimizin üniversite eğitimlerine başka yerlerde devam etmesi gerekiyor. Birçok öğrencimiz de hem bu nedenle hem de imkansızlık dolayısıyla eğitimini yarıda bırakıyor. İlçemiz dışından da eğitim için Ekinözü’ne öğrencilerimiz gelecek hem de Ekinözülü gençlerimiz doğup büyüdükleri yerde üniversite eğitimi alabilecekler. Meslek sahibi olabilecekler ve daha kolay iş bulacaklar” görüşlerini paylaştı.



