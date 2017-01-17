Başarılı öğrenciler altınla ödüllendirildi

TEOG Sınavında 120 sorunun tamamına doğru cevap veren 4 öğrenci ile güreş müsabakalarında elde ettikleri başarılar ile Yalova’da yapılacak Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan 3 öğrenci, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun tarafından altınla ödüllendirildi.

Elbistan Şeker Ortaokulu öğrencileri Tuğba Öztürk, Durdu Mehmet Küçük, Muhammet Yurttaş ve Cansu Öner TEOG Sınavında 120 sorunun tamamını doğru cevaplandırarak tam puan alırken, Şehit Er Cuma Potuk Yatılı Bölge Ortaokulundan Furkan Çalı ve Hikmet Kılınç ile Çiçek Ortaokulundan Paşahan Sarı ise güreş turnuvasında elde ettikleri birincilik ile Türkiye finallerine isimlerini yazdırmayı başardılar.

Elbistan Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt ile Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler ile birlikte başarılı öğrencileri makamında kabul eden Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, “Altın öğrencilerimizi altınla ödüllendiriyoruz” diyerek, öğrencileri başarılarından dolayı kutlayıp, birer adet Cumhuriyet Altını hediye etti.

Elde edilen başarı hakkında bilgi veren Elbistan Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, TEOG’ta elde edilen başarının tesadüf olmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

“4 öğrencimiz, 6 dersten oluşan TEOG sınavında 120 sorunun tamamına doğru cevap vererek güzel bir başarı elde ettiler. Bu başarıda başta okul müdürümüz, öğretmenlerimiz olmak üzere kendilerini tebrik ediyoruz. Bir devlet okulunda 4 öğrencinin tüm soruları doğru cevaplaması Elbistan’ımızda eğitim açısından önemli bir yere sahip olduğunu gösteriyor. İl genelinde toplam 18 öğrencimiz tüm sorula cevapladı, bunun 4’ünün Elbistan’da bulunması bize gurur veriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah ikinci dönem TEOG’da bu başarı daha da artacak ve diğer okullarımızda bu başarıya katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum.

İdari anlamda değişen kadro, arkadaşlarımızın istekli olması, gece-gündüz okulda ve hafta sonları destekleme kurslarında öğrencilerimizde bire bir ilgilenmeleri, öğretmenlerimizin ilgileri bu başarıyı getirdi. Bu başarı tesadüfi değil, büyük bir emeğin sonucunda ortaya çıktı. Okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz fedakârane çalışıyorlar. İnşallah daha güzel sonuçlar elde edeceğiz.”

Elbistan her şeyin en güzeline layık

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun ise, elde edilen başarıların gurur verici olduğunu belirterek, hem eğitimde hem de spordaki başarının daha da artacağına inandığını söyledi.

Akkoyun, şöyle konuştu:

“İki sevinci, iki gururu beraber yaşıyoruz. Hem TEOG sınavında başarılı olan öğrencilerimizi, hem de güreş müsabakalarında başarılı olan öğrencilerimizi misafir ediyoruz. Bunun ayrı bir anlamı da şu; dersler çok önemli ancak, aynı zamanda sportif faaliyetler de çok önemli. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum; TEOG 6 dersten oluşan bir sınav, Türkiye genelinde yapılıyor. Tuğba Öztürk, Durdu Mehmet Küçük, Muhammet Yurttaş ve Cansu Öner 120 sorunun tamamını doğru cevaplandırarak büyük bir başarıya imza attılar. Bu başarının bir diğer güzel yönü şu; bu öğrencilerimizin tamamı devlet okullarımızdan ve herhangi bir dershaneye gitmeden, öğretmenlerimizin ve kendi çabaları ile okulumuzda Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinesinde özellikle yaz döneminde yapılan destekleme kursları sayesinde bu başarıyı sağladılar. Öncelikle bu 4 kardeşimizi tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki TEOG sınavında bu sayıyı artıracağız. İlimizde de Elbistan geçen yıl da, bu yıl da birinci sırada. Elbistan adına gurur duyulması gereken bir konu.

Yine burada bulunan 3 kardeşimiz Adıyaman güreş turnuvasında ilimizi temsilen bulundular. Bu kardeşlerimiz Şehit Er Cuma Potuk Yatılı Bölge Ortaokulundan Furkan Çalı ve Hikmet Kılınç ile Çiçek Ortaokulundan Paşahan Sarı başarılı oldular. 29 Şubat tarihinde Yalova’da yapılacak finallerde ilimizi temsil edecekler. Elbistan güreş manasında ülkemizde önemli bir spor merkezi. Bu kardeşlerimizin de güreşte başarılı olmaları hem tarihine, hem spora sahip çıkmaları açısından çok önemli, hem de derslerin yanı sıra sporda da başarılı olunabileceğinin ispatı oldu.

TEOG sınavında başarılı olan kardeşlerimizin yetiştirilmesinde başta idarecilerimize, Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yine güreş müsabakalarında başarılı olan kardeşlerimizi yetiştiren, bizlerde ziyaret ettik bu anlamda gerek Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, gerek Güreş Federasyonuyla ciddi anlamda koordinasyon sağlandığını biliyorum. Öğrencilerimizin yetiştirilmesine katkı sunan idareci ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bu başarılar bizleri mutlu ediyor. Vatanını, milletini, bayrağını seven, çalışkan Elbistan’da böyle başarılar elde edildikçe bizler gurur duyuyoruz. Ama bu şuna sebep olmasın, herhangi bir rehavete ve başarıya ulaşma rehavetine neden olmayacak, bunlar bizim başarı çıtamızın yükseltilmesine vesile olacak. İnşallah bu başarı artarak devam edecek. Milli Eğitim Müdürlüğümüze bu anlamda teşekkür ediyorum. Ailelerinize teşekkür ediyorum. Çünkü bu başarı sizler kadar ailelerinizin de başarısıdır. Bu gurur aynı zamanda ailelerinizin de gururudur. Elbistan gerek eğitim anlamında, gerekse sportif faaliyetlerde en güzel başarılara, yerlere layıktır.”