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Bahçelievler Kız İmam Hatip Lisesi’nden aşure etkinliği

Bahçelievler Kız İmam Hatip Lisesi tarafından, Muharrem ayı nedeniyle aşure etkinliği düzenlendi.

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Bahçelievler Kız İmam Hatip Lisesi’nden aşure etkinliği

            Bahçelievler Kız İmam Hatip Lisesi tarafından, Muharrem ayı nedeniyle aşure etkinliği düzenlendi.

            Okul bahçesinde düzenlenen aşure etkinliğine; Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun’un eşi Canan Akkoyun, Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Belediye Başkan Yardımcısı Kahraman Koç, MHP Elbistan İlçe Başkanı Ali Demir, Elbistan Müftüsü Muhsin Demirel, okul müdürleri, davetliler ve öğrenciler katıldı.

            Programın açış konuşmasını yapan, Okul Müdürü Ayşegül Göçer, aşure programlarına katılan herkese teşekkür ederek, “Bu güzel birlikteliği oluşturan her bir yüreği Rabbim, Muharrem ayının bereketiyle buluştursun. Çeşit çeşit lezzetleri bir araya getiren aşure, insanlığa birliğin anlamını öğretir. Günümüz dünyasında yaşanan ayrımcılığı reddeden bu karışım, yanlışlarımızı su yüzüne çıkarır” dedi.

            Konuşmanın ardından, öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo sergilendi. Daha sonra İmam Hatip Lisesi Mehteran Takımı bir gösteri sundu.

            Öğrenciler tarafından sunulan aşure ikramının ardından, program sona erdi.

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