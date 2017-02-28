Bahçelievler Anadolu İHL’den anlamlı program

Elbistan Bahçelievler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, ‘Vatan Sevgisi ve Şehitlerimiz’ konulu bir program düzenledi. Duygu dolu anların yaşandığı programda, şehit ailelerine plaket takdim edildi.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından, Okul Müdürü Ayşegül Göçer bir konuşma yaptı.

2016 yılı Nisan ayında 25 yaşında şehit düşen Özel Harekat Polisi İsrafil Kargı’nın öğrencisi olduğunu ve O’na tüm haklarını helal ettiğini dile getiren Göçer, programı organize eden öğretmenlere de teşekkür etti.





Göçer, yaptığı konuşmada, “Başarı tesadüf değildir. Sevgi başarmak ister. Sevgi emekse gönül nasırlanmak ister. Kendimi, İslam’a ve vatana hizmet eden bir milletin evladı olduğum için şanslı hissediyorum. Tarih yazmak ve yazdırmak mürekkebi kan olan kalemin yazdığı kader ile gerçekleşir. Şehitlere ölüler demediğimiz, nefesi ömrümüze karışan evlatlar, ana ve babalarımız, kardeş ve bacılarınız, eş ve çocuklarınız, sizin bize emanetidir. Biz emanete hıyanet etmeyiz. Her daim gönlümde yaşatacağım öğrencim İsrafil Kargı ve kaderi ile taçlanan tüm şehitlerimize selam olsun” dedi.

Müzik dinletisinin ardından, slayt gösterisi sunuldu.