Badminton Turnuvasında kupalar sahiplerini buldu

2016-2017 eğitim ve öğretim yılı Okul Sporları kapsamında düzenlenen Yıldız Erkek Badminton Turnuvası sona erdi.

Elbistan Gençlik Merkezi Spor Salonunda oynanan müsabakalar zevkli ve çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Toplam 8 okul takımının katıldığı turnuva sonunda şampiyonluk kupasının sahibi Şehit Teğmen Harun Kılınç Ortaokulunu 3-1 yenen, Elbistan Ortaokulu oldu. Üçüncülük ve dördüncülük maçı ise Ambarcık Ortaokulu ile Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu arasında oynandı. Maçı 3-0 alan Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu, üçüncülük kupasını kaldıran takım oldu.

Turnuva sonunda dereceler şöyle gerçekleşti:

“Birinci Elbistan Ortaokulu, ikinci Şehit Teğmen Harun Kılınç Ortaokulu, üçüncü Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu, dördüncü ise Ambarcık Ortaokulu.”

Dereceye giren okul takımlarının kupa ve ödülleri, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cengizhan Firik ve Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz tarafından takdim edildi.



