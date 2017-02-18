Asker ve polis ağabeylerine mektuplarıyla destek verdiler

Elbistan Çiçek İlk-Ortaokulu öğrencilerinin terörle mücadele yürüten güvenlik güçlerine destek için KADEP projesi kapsamında kaleme aldığı mektuplar, Şırnak’ın Cizre ilçesi ile Hakkari’de görev yapan polis ve askerlere ulaştırılacak.

Okulun 8/B sınıfı öğrencilerinden Esma Topal, Zehra Sağan ve Büşra Paksoy, yazdıkları mektuplarında, zor şartlarda görev yapan polis ağabeylerine, “Eğer bugün bu sıralarda oturuyorsak, bu sizin sayenizde. Bütün güvencemiz sizsiniz” diyerek, destek oldular.

Çiçek İlk-Ortaokulu’ndaki öğrenciler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 2 ayrı şehirde terör operasyonlarını sürdüren özel harekat polisleri ile asker ağabeylerine manevi destek olmak ve minnetlerini sunmak amacıyla mektup yazdı.

Kahramanmaraş Değerler Eğitimi (KADEP) Projesinin Şubat ayı değeri olan ‘vatan sevgisi’ konusu kapsamında yazılan mektuplar, Şırnak’ın Cizre ilçesindeki özel harekat polislerine, bir kısmı da Hakkari’de bulunan askerlere gönderecek. Küçük öğrenciler, görevli öğretmenleri Duygu Yeşil, Resul Kesin ve İlyas Yalçın’ın önderliğinde teröre ve teröristlere karşı canlarını hiçe sayarak kahramanca mücadele eden polis ve asker ağabeylerine duydukları minnettarlığı cümlelere döktü.

Öğrenciler, duygu yüklü mektuplarında polisin ve askerin yaptığı görevin kutsallığına dikkat çektiler. Vatan savunması yapmanın büyük bir görev olduğunu belirten öğrenciler, dualarının onlarla olduğunun da altını çizdiler. Şehit olan asker ve polisleri de unutmayan öğrenciler, onlar için de duacı olduklarını anlattılar.

“Sizin yaptıklarınızı hiçbir zaman unutmayacağız”

8/B öğrencileri Esma Topal, Zehra Sağan ve Büşra Paksoy, Şırnak’ın Cizre ilçesindeki özel harekat polislerine ulaştırılacak mektuplarında şu ifadeleri kullandılar:

“Eğer bugün burada, bu sıralarda oturuyorsak, sizin sayenizde. Eminiz ki yaptığınız işten dolayı kendinizle gurur duyuyorsunuzdur. Şunu bilin ki; biz de sizinle gurur duyuyoruz. Düşünüyoruz ki 15 Temmuz gecesi siz olmasaydınız, biz şimdi lise hayalleri kuramayacak, kendimizi yarınlara hazırlayamayacaktık. Bütün güvencemiz sizsiniz. Çok fazla belli etmesek de siz her zaman kalbimizde ve aklımızdasınız. Hiçbir zaman size olan umudumuzu kaybetmedik ve kaybetmeyeceğiz. Sizin yaptıklarınızı hiçbir zaman unutmayacağız.”

Okul Müdürü Ümit Kayıran ise, vatanı için canını veren, halkın güvenliğini sağlayan polis ve askere moral sağlamak amacıyla öğrencilerin mektup yazdığını belirterek "Kahramanmaraş Değerler Eğitimi Projesi’nin (KADEP) Şubat ayı değeri olan ‘vatan sevgisi’ kapsamına öğrencilerimiz güvenlik güçlerimize mektup yazdılar. Asker ve polis ağabeyleri için kocaman yüreklerinden dökülen duyguları kâğıda döktüler. Öğrencilerimiz, bu şekilde güvenlik güçlerimize olan desteğimizi ortaya koymak istediler. Öğrencilerimize de çok teşekkür ediyoruz” dedi.



