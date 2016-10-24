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AÖF sınavlarında da 4 yanlış 1 doğruyu götürecek

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi'nin sınav sonuçlarını değerlendirirken, artık 4 yanlışın 1 doğruyu götüreceğini duyurdu. Eski uygulamada yanlışlar doğruyu götürmüyordu.

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AÖF sınavlarında da 4 yanlış 1 doğruyu götürecek

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi'nin sınav sonuçlarını değerlendirirken, artık 4 yanlışın 1 doğruyu götüreceğini duyurdu. Eski uygulamada yanlışlar doğruyu götürmüyordu.

 AÖF sitesinden yapılan açıklama şöyle:

“Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 18/03/2016 tarihli ve 75850160-106-158-16196 sayılı yazısıyla Açıköğretim programları uygulayan üniversitelerin ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinde uygulama birliğinin sağlanmasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ilgili üniversitelere bildirilmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı gereği, 2016-2017 Öğretim Yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde, sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde çoktan seçmeli beş seçenekli test tipi sorularda, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı eksiltmesi, Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

Sınav değerlendirilirken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı sınavla ilgili ham puanınız olacaktır. Anadolu Üniversitesi gerek temel öğrenme materyali olan kitaplarda gerekse destek materyali olarak https://ekampus.anadolu.edu.tr içinde yer alan kaynaklarda sürekli güncelleme yapmaktadır. Bu anlamda gelişen teknolojinin sunduğu bütün imkânlar seferber edilerek Türkiye’nin en büyük e-öğrenme platformu siz öğrencilerimiz için hizmet vermektedir. Öğrenci başarısının artırılması için sürdürülebilir projeler geliştirilmeye devam edecektir.”

 

 

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