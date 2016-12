AÖF öğrencilerine müjde

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Açık Öğretim Sistemi’nde kayıtlı yaklaşık 1,5 milyon öğrenciyi yakından ilgilendiren müjdeli bir haber verdi.

Elbistan’da, Açık Öğretim Fakültesi’ne (AÖF) kayıtlı olarak öğrenim gören yaklaşık 3 bin kişi bulunuyor. 2014 yılına kadar Elbistan’ın sınav merkezleri arasında olmaması nedeniyle öğrenciler, başta Kahramanmaraş il merkezi olmak üzere çevre illere gitmek zorunda kalıyordu. 2014 yılı sonunda ise Elbistan, AFÖ sınav merkezleri arasına dahil edildi. Böylece hem Elbistan hem de çevre ilçelerdeki öğrencilerin sınav çilesi sona ermiş oldu.

Elbistan ve Türkiye genelindeki 1 milyon 500 bin öğrenciyi ilgilendiren sınavlarla ilgili olarak da yeni bir adım atıldı. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinden mezun olmasına tek dersi kalan öğrencilerin dönem uzatmamaları için uygulanan tek ders sınavlarının, bu yıldan itibaren üç derse çıkarıldığını bildirdi.

Prof. Dr. Gündoğan, üç ders sınav hakkına ilişkin esaslarla ilgili olarak şu bilgileri aktardı:

“Öğrencinin üç ders sınavına girebilmesi için, 2016/2017 öğretim yılı güz veya bahar döneminde o derslere kayıt yaptırmış olması gerekmektedir. Başarısız olduğu üç dersten (DZ) ve/veya (YZ) harf notu alan öğrenciye üç ders sınav hakkı tanınmaz. Uygulamalı dersler (laboratuvar, pratik çalışma ve benzeri) için üç ders sınav hakkı tanınmaz. Üç ders sınav notu, dönem sonu sınav notu yerine geçer. Başarı notu; üç ders sınavı uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile üç ders sınavı notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir. Öğrencinin başarı notu; üç ders sınavı uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile üç ders sınav sonucu esas alınarak hesaplanır. Öğrencinin harf notları, dönem sonu sınavına ‘Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları’ dikkate alınarak oluşan harf notu aralıkları dikkate alınarak belirlenir. Her ne sebeple olursa olsun üç ders sınavına katılmayan ve katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılamaz.”

Rektör Gündoğan, Türkiye programları için üç ders sınavının 22 Temmuz 2017 Cumartesi günü fakülte yönetim kurulu kararı ile belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirileceğini de sözlerine ekledi.