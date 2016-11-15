Akşemsettin MTAL Beyaz Bayrak aldı

Elbistan Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 100 kriter üzerinden yapılan denetimler sonucunda 100 tam puanla Beyaz Bayrak almaya hak kazandı.
Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Beyaz Bayrak, pirinç levha ve beyaz bayrak sertifikaları, Kahramanmaraş Halk Sağlığı Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle verildi.
Elbistan Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin beyaz bayrak, pirinç levha ve beyaz bayrak sertifikası, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt tarafından, Okul Müdürü Mikail Şahin'e takdim edildi.
Elbistan'da akademik eğitimdeki başarısı, akşam okulu olarak bilinen ve 18.00-22.00 arası eğitim yapılan mesleki açık öğretim lisesi, mesleki kursları, pansiyonu, hafta sonu destekleme ve yetiştirme kursları ile eğitim fabrikası gibi işleyen ve sosyal kültürel faaliyetleriyle en önde yer alan Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi temizlik, hijyen, temiz okul, sağlıklı okul olduğunu da Beyaz Bayrak ile tescillemiş oldu.
HELAL OLSUN MİKAİL MÜDÜRÜME, TEBRİK EDERİM..!