Akşemsettin MTAL Beyaz Bayrak aldı

Elbistan Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 100 kriter üzerinden yapılan denetimler sonucunda 100 tam puanla Beyaz Bayrak almaya hak kazandı.

Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Beyaz Bayrak, pirinç levha ve beyaz bayrak sertifikaları, Kahramanmaraş Halk Sağlığı Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle verildi.

Elbistan Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin beyaz bayrak, pirinç levha ve beyaz bayrak sertifikası, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt tarafından, Okul Müdürü Mikail Şahin'e takdim edildi.