Akşemsettin METAL, yeni yüzü ile öğrencilerini karşıladı

Elbistan Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (METAL), ikinci döneme yenilenen yüzü ile merhaba dedi.

Okul yönetimi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, okulun tüm katlarına Elbistan’ı tanıtıcı resimler, özlü sözler, şehitler köşesi gibi çalışmalar yapıldı.

Elbistan Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Eğitim-Bir-Sen Elbistan Temsilcisi Tahsin Çıplak ve Şube Müdürlerini ağırlayan okul yönetimi, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiler

2016-2017 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemini yepyeni bir yüz ile karşıladıklarını ifade eden Okul Müdürü Mikail Şahin, her katta ayrı konular ve köşeler hazırladıklarını söyledi.

Okuldaki tüm kapılara giydirme baskı, tüm katlara panolar, tüm katlara Elbistan'ı tanıtıcı resimler, özlü sözler, Elbistan Şehitleri Köşesi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Köşesi, Çanakkale Şehitleri Köşesi, Akşemsettin, Fatih ve Fetih Köşesi yapılırken, öğrenciler ise ikinci döneme başladıklarında yepyeni bir görüntü ile karşılaştılar.

Okul Müdürü Mikail Şahin ise, “2. Döneme yeni yüzümüzle merhaba derken, bizleri yalnız bırakmayan, desteklerini esirgemeyen İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Kürşat Bayazıt, Şube Müdürlerimiz Hacı Aydın, Bekir Dal ve Eğitim-Bir-Sen Elbistan Başkanı Tahsin Çıplak'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah bu devlete ve millete zeval vermesin” dedi.



