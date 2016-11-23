Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden anlamlı ziyaret

Elbistan Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kahramanmaraş Değerler Eğitimi (KADEP) kapsamında İncecik İlkokulunu ziyaret ederek, ilkokul öğrencilerine kırtasiye, giyim ve kışlık mont yardımında bulundular.

KADEP ekibi öğretmenleri Sedef Sarıdaş, Nesibe Özkan ve Selcan Ceylan ile ekip öğrencilerinin organize ettiği programa; Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Şube Müdürü Hacı Aydın ve Okul Müdürü Mikail Şahin ile Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

Ekip öğretmenleri ve öğrenciler tarafından hazırlanan kıyafet ve kırtasiye malzemeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Şube Müdürü Hacı Aydın ve Okul Müdürü Mikail Şahin ile İncecik Mahallesi Muhtarı Bekir Güzel tarafından öğrencilere takdim edildi.

Ayrıca 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla imkânsızlıklar içerisinde kelimenin tam manasıyla öğretmenlik yapan, sınıfını, lavaboları ve okulunu kendisi temizleyip bakımını yapan, sobalarını kendisi yakan ve uyguladığı özel ve farklı öğretim yöntemleriyle birleştirilmiş sınıftan eğitim hayatında çok başarılı öğrenciler yetiştiren İncecik İlkokulu Öğretmeni Abdil Işık’ın şahsında aşkla ve şevkle bu vatana evlat yetiştirme gayretinde olan öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlandı.

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün hediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt tarafından, Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hediyesi Okul Müdürü Mikail Şahin tarafından İncecik İlkokulu Öğretmeni Abdil Işık’a takdim edildi.

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, yakın zamanda Beyaz Bayrak ödülü alan Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin başarısının yanı sıra, daha önceki faaliyet ve etkinliklerde olduğu gibi bu etkinliğinde de ilki gerçekleştirdiğini söyledi. Böyle bir etkinlikte birlik oldukları için çok mutlu olduğunu ve bu etkinliğin hazırlanmasında Başta Okul Müdürü Mikail Şahin olmak üzere KADEP ekibi değerli öğretmenlerimize ve okulumuzun değerli öğrencilerine teşekkür ettiklerini belirten Bayazıt, her zaman böyle etkinliklere destek olduklarını ve olacaklarını söylediler.

Okul Müdürü Mikail Şahin ise, “Böyle bir organizasyon tertipleyen ve hayata geçiren KADEP ekibi değerli öğretmenlerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Duygu yüklü böyle bir kaynaşma ile öğrencilerimiz yardımlaşmanın, paylaşmanın mutluluğunu yaşadılar. Hem burada görev yapan değerli öğretmen arkadaşımız, hem de bu etkinliği hazırlayan Değerler Eğitimi ekibinde yer alan öğretmenlerimiz, öğretmenliğin sadece 40 dakika sınıfta bulunmak olmadığını gösterdiler. Bize her konuda destek olan Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Kürşat Bayazıt ve Şube Müdürümüz Hacı Aydın’a yanımızda oldukları için teşekkür ediyorum. Ayrıca bizi çok güzel bir şekilde karşılayan ve ağırlayan Öğretmenimiz Abdil Işık ile muhtarımız Bekir Güzel ve minik öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü olarak 2 yıl önce göreve başladığımızda ‘Farklıyız! Fark edeceksiniz’ sloganı ile yola çıkmıştık. Müdür yardımcısı arkadaşlarımla ve öğretmenlerimizle ekip olarak özveriyle çalışarak marka okul olduk diye düşünüyorum. İlklerimiz, etkinliklerimiz ve faaliyetlerimiz devam edecek, yanımızda olan, bizimle olan, emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.



