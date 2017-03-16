AK Gençlik, YGS kalem setlerini ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırdı

AK Parti Elbistan Gençlik Kolları Başkanı Talip Karaç, hafta sonunda yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonrasında topladıkları kalem, silgi ve kalemtıraştan oluşan kırtasiye setlerini, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıttıklarını söyledi.

AK Parti Elbistan Gençlik Kolları Teşkilatı ile Yeni Seçmen Birimi Teşkilatı üyeleri, YGS sonrası ÖSYM'nin dağıttığı kalemleri adaylardan ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere topladı. AK Gençlik üyeleri, ekiplere bölünerek sınav merkezlerinin önünde sınavın tamamlanmasını bekledi. AK Gençlik üyeleri, ÖSYM’nin dağıttığı setteki kalem, silgi ve kalemtıraşlar, sınav çıkışında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere adaylardan istendi. Proje kapsamında yüzlerce kalem, silgi ve kalemtıraş toplandı. Toplandıktan sonra tasnif edilen kırtasiye setleri, belirlenen okullardaki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere okul yönetimlerine teslim edildi.

Proje ile ilgili olarak açıklama yapan AK Parti Elbistan Gençlik Kolları Başkanı Talip Karaç, 500’e yakın sınav setinin toplandığını söyledi.

Bu tür sosyal projelere önem verdiklerini kaydeden Karaç, “Hafta sonunda gerçekleşen YGS sonrasında kırtasiye setlerini topladık. Sınavların ardından çöpe gitmesi muhtemel kalem setlerini, topladıktan sonra ayrıştırıp yeniden paketledikten sonra ihtiyaç sahibi öğrencilerimize dağıtılması için okul yönetimlerine teslim ettik. Arkadaşlarımız, 500’e yakın kırtasiye seti topladı. Bu tür sosyal sorumluluk projeleri, geleceğimizin daha mutlu olması için umut ışığı oluyor. Emeği geçen ve katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.