Aday öğretmenler, Göçer ve Güllü’yü dinledi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan, ‘Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci’ kapsamında, Elbistan’a atanan aday öğretmenler, eğitim süreci kapsamında Elbistan’ın Sesi Gazetesi Kurucusu Mehmet Göçer ve Eğitimci-Tarih Araştırmacısı Adnan Güllü’yü dinlediler.
Aday öğretmenlerle birlikte Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda bir araya gelen Göçer ve Güllü, hayat tecrübelerinden önemli notlar aktardılar.
Aday öğretmenlere yönelik, yaşadığı yerleşim yerinin geçmişi, kültürü, şehrin kimliği, kurumsal işleyiş, tecrübeyle buluşma ve gönüllülük çalışmaları kapsamında düzenlenen tecrübeyle buluşma konusu üzerine Elbistan’ın Sesi Gazetesi Kurucusu Mehmet Göçer ile Eğitimci-Tarih Araştırmacısı Adnan Güllü, aday öğretmenlere hayat tecrübeleri ve Elbistan hakkında bilgiler aktardılar.
Milli Eğitim Şube Müdürü Hacı Aydın’ın açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Göçer ve Güllü, hayat tecrübeleri hakkında bilgiler aktardılar.
Haberi okudun mu acaba? Gazeteci ile tüpçünün nelerden söz ettiğini anladın da mı yazdın bu yazıyı. Kaldı ki birisi yılların gazetecisi diğeri yılların öğretmeni. Anlaşılan senin başka bir derdin var.