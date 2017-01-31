Açık öğretim lisesi kayıt yenileme başvuruları başladı

Elbistan’da yaklaşık 4 bin öğrencinin eğitim gördüğü açık lise kayıt yenileme başvuruları, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde (HEM) başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı açık öğretim lisesi öğrencileri için 2. dönem kayıt yenileme işlemleri başladı. Kayıt yenilemek isteyen öğrencilerin, Elbistan Halk Eğitim Merkezi’ne başvurmaları gerekiyor.

Çeşitli nedenlerle öğrenimlerini tamamlayamamış veya örgün öğretim okullarına devam edemeyen öğrenciler için önemli bir fırsat sunan açık öğretim lisesi kayıtlarının yenilenmesi başladı. Elbistan’da yaklaşık 4 bin öğrenci, açık öğretim lisesine kayıtlı. 3 Şubat 2017 Salı gününe kadar kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar dönem sınavına katılamıyor.

Açık öğretim Lisesinde kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme sınav bedelini ödemek zorunda. 2017 yılında, bir dönem için Kayıt Yenileme sınav bedeli, 35 TL olarak belirlendi. Öğrenciler, kayıt yenileme ücretinin 30 TL’sini, T.C Kimlik numarası ile Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine giderek MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatıracak. Kayıt yenileme sınav bedelinin 5 TL’si ise Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecek.