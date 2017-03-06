8 bin 81 aday YGS’ye Elbistan’da girecek

2017 Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) Elbistan’daki 29 binada 8 bin 81 aday katılacak.

12 Mart 2017 Pazar günü yapılacak olan YGS hakkında bilgi veren Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Elbistan Meslek Yüksek Okulu (EMYO) Müdürü ve Elbistan ÖSYM Sınav Merkezi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Küsek, YGS öncesinde tüm hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Öğrencilerin huzurlu ve sessiz bir ortamda sınava katılabilmeleri için gerekli olan tedbirlerin alındığını ifade eden Küsek, Elbistan Meslek Yüksek Okulu, Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile lise, ortaokul ve ilkokul binalarında yapılacak olan sınava, 8 bin 81 kişinin katılacağını söyledi.

2017 YGS’nin 12 Mart 2017 Pazar günü saat 10.00’da başlayacağını ve tek oturumda yapılacağını anlatan Küsek, sınav merkezi binası olarak, Elbistan Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kullanılacağını kaydetti.

YGS’nin Elbistan’da toplam 29 sınav binasında yapılacağını dile getiren Küsek, “2017 YGS’ye Elbistan’da 8 bin 81 aday katılacak. 523 salonda yapılacak olan sınavda, sınav görevlisi olarak bin 309 kişi görev yapacak. Elbistan’da YGS’ye 11’de engelli aday katılacak. Tüm binalarda full kamera çekimi yapılacak. Sınavın huzurlu ve sessiz bir ortamda yapılabilmesi için gerekli tüm önlemler alınacak. Bugüne kadar Elbistan’da başarı ile yapılan YGS, bu sene de aynı özveri ile uygulanacak” dedi.

Sınav 29 binada yapılacak

Elbistan’da YGS, 29 binada yapılacak. Sınavın yapılacağı okul ve kurumların isimleri şöyle:

“Elbistan MYO, Elbistan Mükrimin Halil Anadolu Lisesi, Elbistan Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi, Elbistan Yavuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi B-Blok, Elbistan Anadolu Lisesi, Elbistan Çok Programlı Lisesi, Elbistan Bahçelievler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ali Tekinsoy Ortaokulu, Yunus Emre İlkokulu, Elbistan Ortaokulu, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu, Elbistan Cumhuriyet Ortaokulu, İstiklal İlkokulu, Esentepe Ortaokulu, AEL İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Şehit İsrafil Kargı İlkokulu, Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu, Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu, Kümbet Ortaokulu, Şehit Teğmen Harun Kılıç Ortaokulu, Elbistan Fen Lisesi, Elbistan Özel Final Anadolu Lisesi, Şeker Ortaokulu, Elbistan İMKB Gazi Mustafa Kemal Çok Programlı Anadolu Lisesi, Elbistan Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Özel Elbistan Yıldız Ortaokulu, Elbistan E Tipi Ceza İnfaz Kurumu.”

ÖSYM’den sınav saati açıklaması

12 Mart 2017 tarihinde saat 10.00’da uygulanacak olan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edineceklerdir.

Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 09.45’ten sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.