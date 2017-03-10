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8 bin 81 aday YGS’de ter dökecek

12 Mart 2017 Pazar günü saat 10.00’da yapılacak olan, 2017 Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) Elbistan’da 8 bin 81 aday katılacak. Sınav için son hazırlıklar tamamlanırken, adaylar sınav saatini beklemeye başladılar.

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8 bin 81 aday YGS’de ter dökecek

            12 Mart 2017 Pazar günü saat 10.00’da yapılacak olan, 2017 Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) Elbistan’da 8 bin 81 aday katılacak. Sınav için son hazırlıklar tamamlanırken, adaylar sınav saatini beklemeye başladılar.

Elbistan ÖSYM Sınav Merkezi Koordinatörü-Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Elbistan Meslek Yüksek Okulu (EMYO) Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Küsek, sınavın 29 binada yapılacağını söyledi.

            YGS’nin Elbistan’da 523 salonda yapılacağını belirten Küsek, “2017 YGS’ye Elbistan’da 8 bin 81 aday katılacak. 523 salonda yapılacak olan sınavda, sınav görevlisi olarak bin 309 kişi görev yapacak. Elbistan’da YGS’ye 11’de engelli aday katılacak. Tüm binalarda full kamera çekimi yapılacak” dedi.

Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Adaylar, saat 09.45’ten sonra sınav binalarına alınmayacak.

YGS yapılacak bina ve okulların isimleri şöyle:

“Elbistan MYO, Elbistan Mükrimin Halil Anadolu Lisesi, Elbistan Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi, Elbistan Yavuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi B-Blok, Elbistan Anadolu Lisesi, Elbistan Çok Programlı Lisesi, Elbistan Bahçelievler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ali Tekinsoy Ortaokulu, Yunus Emre İlkokulu, Elbistan Ortaokulu, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu, Elbistan Cumhuriyet Ortaokulu, İstiklal İlkokulu, Esentepe Ortaokulu, AEL İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Şehit İsrafil Kargı İlkokulu, Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu, Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu, Kümbet Ortaokulu, Şehit Teğmen Harun Kılıç Ortaokulu, Elbistan Fen Lisesi, Elbistan Özel Final Anadolu Lisesi, Şeker Ortaokulu, Elbistan İMKB Gazi Mustafa Kemal Çok Programlı Anadolu Lisesi, Elbistan Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Özel Elbistan Yıldız Ortaokulu, Elbistan E Tipi Ceza İnfaz Kurumu.”

 

 

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