4-6 Yaş Kur’an Kursları, büyük ilgi görüyor

Elbistan Müftüsü Muhsin Demirel, ilçede açılan 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kurslarının büyük ilgi gördüğünü belirterek, “300’den fazla çocuğumuz, bu kurslarımızda Kur’an-ı Kerim eğitimi alıyor” dedi.

2015-2016 eğitim-öğretim döneminde tek merkezde açılan sübyan okulu sayısının talebin artması üzerine bu yıl 5’e çıkarıldığını ifade eden Müftü Demirel, birçok mahallede uygun kurs binası olmadığı için eğitim verilemediğini kaydetti.

Elbistan Müftüsü Muhsin Demirel, müftülük personeli ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan “Okul Öncesi Din Eğitimi Projesi” çerçevesinde, Elbistan’a bağlı Esentepe Mahallesi’nde açılan 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursunu (sübyan okulu) ziyaret etti. Lojman olarak kullanılan binada yapılan tadilatın ardından sübyan okuluna dönüştürülen Esentepe Kur’an Kursu’nda, 3 sınıfta toplam 75 çocuk eğitim görüyor. Burada çocuklarla tek tek ilgilenen Müftü Demirel, kurs öğreticilerinden de bilgi aldı.

İncelemeler sonrasında değerlendirme yapan Elbistan Müftüsü Muhsin Demirel, “Bu kurs binamız daha önceden lojman olarak kullanılıyordu. Esentepe Mahallemizden gelen talepler doğrultusunda bu binanın üst katını 4-6 Yaş Kur’an Kursu olarak dizayn ettik. Şuanda tüm tadilatları yapıldı ve çocuklarımızın eğitimi için uygun hale getirildi. 75 çocuğumuz burada eğitim görüyor. Hem sabah hem de öğleden sonra olmak üzere iki ayrı grup halinde eğitim devam ediyor. Kursa gelen çocuklarımız için en uygun ortamı hazırlamak için gayret gösterdik. Çok güzel bir mekan oldu. Kurs hocalarımız da çocuklarımızın küçük yaşta dini bilgileri en iyi şekilde almaları için büyük çaba sarf ediyor. Hepsinden Allah razı olsun” dedi.

Geçtiğimiz yıl sadece tek merkezde verilen eğitimlerin bu yıl Saraykent Kur’an Kursu, Hocazade Kur’an Kursu, Esentepe Kur’an Kursu, Gariplik Kur’an Kursu ve Karaelbistan Kur’an Kursu’na yayıldığını hatırlatan Müftü Demirel, “Bu yıl 5 Kur’an Kursumuzda 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursu açtık. 300’den fazla kayıt yapıldı. Kayıt sayısı her geçen gün artıyor. Tabi biz ilçemizin her mahallesinde kurs açmak istedik ancak, uygun kurs binası bulamadığımız için bazı mahallelerimizde açamadık. Ailelerin bu yönde talebi olduğunu biliyoruz. Bu sorunun ortadan kaldırılması için girişimlerde bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Çocuklarla ilgilenen ve öğrendikleri sure ve duaları okutan Müftü Demirel, “Burada minik yavrularımıza, Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı müfredat çerçevesinde; Kur'an-ı Kerim ve Temel Dini Bilgiler öğretilecek ve çocukların manevi gelişiminde etkili olan değerler eğitimi verilecektir. Bu sayede çocuklarımız küçük yaşlarda Kuran-ı Kerim okumayı, İslam’ın temel prensiplerini ve bir Müslüman’ın nasıl yaşaması gerektiğini uygulamalı olarak öğrenecekler. Kurs başlayalı kısa bir süre olmasına rağmen birçok çocuğumuz kısa sureleri ezbere okuyabiliyorlar. Çocukların Allah'ı, Peygamber'in kişiliğini, dürüstlüğünü, büyüklere saygısını, engellilere verdiği önem gibi konuları anlayabilecekleri bir şekilde tanımalarını sağlamaya çalışıyoruz. Kurs hocalarımız Kur’an-ı Kerim’deki her harfi çok iyi bildikleri bir cisme benzetme, noktaları birleştirme, hazine avı oyunu, harf boyama gibi yöntemlerle öğretmeye çalışıyorlar. Çocuklarını bu kurslara gönderen ailelerimizden ve onlara bir şeyler öğretmek için çaba sarf eden Kur’an Kursu öğreticilerimize ve bizlere katkı sunan tüm hayırseverlerden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.



