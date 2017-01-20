35 bin öğrenci karne aldı

Elbistan genelinde, okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören 34 bin 778 öğrenci karnelerini alarak, yarıyıl tatiline başladılar. Karne törenine katılan Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, ilk yarıyılın Elbistan açısından oldukça verimli ve başarılı geçtiğini ifade ederek, bu başarının ikinci yarıyılda daha da artacağına inandığını söyledi.

İstiklal İlkokulu’nda düzenlenen karne törenine; Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, Emniyet Müdürü Barış Murat Başol, Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Şube Müdürleri Hacı Aydın ve Bekir Dal katıldı. Kaymakam Akkoyun ve beraberindeki heyet, Okul Müdürü Yusuf Özdemir ve öğretmenler tarafından karşılandı.

İlk olarak İstiklal İlkokulu’nda açılan özel eğitim sınıfında eğitim gören öğrencileri ziyaret eden Kaymakam Tuncay Akkoyun, bu öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra, karnelerini ve hediyelerini takdim etti.

Daha sonra aynı okulda yer alan Geçici Eğitim Merkezi’nde eğitimlerini sürdüren Suriyeli öğrencilerin bulunduğu sınıfları ziyaret eden Kaymakamı Akkoyun ve beraberindeki heyet, burada Suriyeli öğrenciler ile bir süre sohbet ettiler. Bazı sınıflarda tercüman aracılığı ile öğrenciler ve velileri ile konuşan Kaymakam Akkoyun, Suriyeli bir öğrencinin sürprizi ile karşılaştı.

Türkiye’nin kendilerine kucak açtığını ve iyi bir eğitim alabilmeleri için her türlü imkanı sağladığını anlatan küçük öğrenci, Türkiye Cumhuriyeti Devletine teşekkür ettiklerini söyledi.

Ardından diğer sınıflara geçen heyet, öğrencilere karnelerini ve hediyelerini takdim ederek, başarı dileklerinde bulundular.

Karne dağıtımının ardından bir açıklama yapan Kaymakam Tuncay Akkoyun, Elbistan’ın eğitimdeki başarısının her geçen gün daha da arttığını söyledi.

Kaymakam Akkoyun, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi Elbistan’da da karne heyecanı yaşandı. Yaklaşık 115 okulumuzda 35 bine yakın öğrencimiz karne heyecanı yaşıyor. Aynı zamanda 2 bine yakın da öğretmenimiz var. Tabi öğretmenlerimizde yarıyıl tatiline giriyorlar. Ben öncelikle karne alan bütün öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. 15 tatil, sadece 15 günlük bir boşluk değil veya dersle doldurulacak bir 15 gün değil. Velilerimize de buradan seslenmek istiyorum, öğrencilerimizin tatilde dinlenmesi gerekiyor, sevdiği oyunları oynamasını ve ailesi ile vakit geçirmesini biz tavsiye ediyoruz. Öğrencilerimizin karneleri ile ilgili düşük notları olabilir. Bunlar öğrencilerimiz için önümüzdeki süreçte daha çok çalışmaları anlamına gelir. Öğrencilerimizin morallerini bozmamaları gerekir.

Elbistan’da özel eğitim gören öğrencilerimiz var. Suriyeli kardeşlerimiz var. Mevcut okulumuzda hem özel eğitim gören öğrencilerimizi ziyaret ettik, onların karne heyecanını yaşadık. Aynı zamanda Suriyeli misafirlerimizin çocuklarının karnelerini verdik. Tabi burada bulunan Suriyeli misafirlerimiz bir kaosun içerisinden geliyorlar. Normal bir psikoloji ile gelmiyorlar. Tabi bu kolay bir şey değil. Hem o psikoloji ile gelmeleri hem de tanımadıkları bir ülkede kalmalarından dolayı adaptasyon kolay bir şey değil. Ama hamdolsun ülkemizin imkânları ile bu sıkıntılı süreç ciddi anlamda aşılmış durumda, artık eğitim ve öğretim yapabiliyoruz. Suriyeli misafirlerimiz, onların çocukları artık Türkçe konuşabiliyorlar. Belki bizler kadar akıcı konuşamıyorlar ama dertlerini anlatabiliyorlar. Bizlerin misafirperverliğinden bahsettiler, devletimizin misafirperverliğinden, büyüklüğünden bahsettiler. Bunlar önemli şeylerdir. Ensar olmak önemlidir. Dolayısıyla devletimiz bu anlamda bu sıkıntılı sürecin başından şimdiye kadar her zaman gönlünü açtı, kapıları açtı ve sıkıntı yaşayan, o ortamdan kaçan Suriyeli kardeşlerimizin ülkemiz içinde en azından huzurlu olmaları için bütün önlemleri aldı.

Buradan bütün öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Aileleri ile birlikte güzel bir tatil geçirsinler. Bu süreçte tabi öğretmenlerimiz çok yoruluyor. Onlara da iyi tatiller diliyorum. İnşallah ikinci döneme daha dinç, hazır bir şekilde gelmelerini diliyorum. Şunu da ifade etmek istiyorum. İlk yarı Elbistan için oldukça başarılı idi. Şöyle ki; gerek eğitim gerekse sportif anlamda elde edilen başarılar oldukça yüksek. Bu anlamda ikinci dönem bu başarının daha da artmasını temenni ediyorum” diye konuştu.